Bi se upali pomeriti z njo v polaganju rok? #video

Gre za športno disciplino polaganja rok. Družina Kögl tako skupaj živi in trenira, njihovi treningi pa zajemajo predvsem vsakodnevno dvigovanje uteži. "Imamo svoj klub, in če bi nam uspelo zmagati, bi denar vložili prav v nove prostore kluba," so povedali Koglovi.

Njihova menedžerka je kar mama Blaženka, ki se tudi sama ukvarja s tem športom. Največkrat se pomeri prav s svojo hčerko Mihaelo, ki pa v moči premaga tudi marsikaterega fanta.

Kljub temu, da je Mihaela lahko kos marsikateremu fantu, pa je tik preden bi se njena družina morala podati na poligon, imela zdravstvene težave, ki so ji onemogočile sodelovanje. Tako je moral namesto nje isto progo dvakrat preteči njen brat in to je kasneje botrovala tudi nekoliko slabšemu rezulatu.

