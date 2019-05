V šovu posredovali reševalci: Tekmovalka morala odstopiti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v tretji oddaji šova so imeli reševalci nekaj dela. Tokrat ni šlo za poškodbo, pač pa za zdravstvene težave ene od tekmovalk.

"Počutim se slabo, saj bi morali nastopiti vsi skupaj kot družina. Ne bo lahko priti čez poligon," je pred začetkom izziva povedala mama Kogl, ki je bila zaskrbljena za hčerino zdravje. Mihaelo je pred prvim izzivom namreč obšla slabost, zato so morali posredovati reševalci, od tekmovanja pa je v prvem izzivu odstopila.

Zaradi okrnjene ekipe je brat Marko prevzel sestrino nalogo in izziv opravil dvakrat. "Izmučen sem, poleg tega pa se mi je med tekom odprla skrinja in iz nje so popadale opeke," je povedal izčrpani Marko.

Družina Kögl je s poligonom sicer opravila uspešno, a razumljivo z najslabšim časom med vsemi družinami.

