Najmlajša tekmovalka Tia s svojo potezo osupnila celo trenerje #video

Najmlajša članica družine Podobnik je znova osupnila vse, tudi trenerje. Z lahkoto je namreč opravila z oviro, ki je tekmicam povzročala več težav, z dobrim ekipnim delom pa si je slovenska družina prislužila obstanek v tekmovanju najbolj fit družin, ki ga lahko spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21.00 na Planetu.

Slovenska družina Podobnik se je odločila je v prvo bojno vrsto znova poslala kar najmlajšo članico družine Tio. Štirinajstletnica je ob izzivu z oviro pometla s konkurenco in pustila odprtih ust celo trenerje. Kako je bil videti njen podvig, si poglejte v spodnjem posnetku.

Družine so morale sicer v drugem izzivu na poligonu skovati pravo taktiko, saj bi družino z najslabšim rezultatom čakal le še izziv pred izločanjem. Po en izbrani član iz vsake družine je moral preskočiti dva metra visok leseni zid in se splaziti skozi šest metrov dolgo vodovodno cev in rešiti preostale člane družine, ki so bili zaprti v utrdbi. Nato je vso družino čakalo plazenje pod blatno mrežo, zatem pa težka naloga nošenja 20 vreč s peskom, ki so tehtale 10 kilogramov, skozi oviro dol-gor. Izziv je bil končan, ko je družina vse vreče zmetala na drugo stran dvometrske ograje.

V naslednji oddaji (v sredo, 8. maja), bomo spoznali še drugih sedem družin in navijali za slovensko družino Križman.

