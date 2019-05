To je ženska z zelo nenavadnim poklicem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska predstavnica motoristične družine Križman Suzana, ima nadvse nenavadno ljubezen in delo hkrati. Dela namreč kot krovka.

"Smo motoristična družina, ki ljubi vonj po bencinu in olju," so sami sebe opisali Križmanovi, ki so se predstavili v včerajšnji oddaji Fittest Family. Čeprav je družina zanimiva, pa med člani izstopa Suzana, ki ima nadvse nenavadno delo. "Obožujem delo nad tlemi," je razložila pogumna dama, ki večino časa preživi na strehah hiš. Dela namreč kot krovka. Kaj počnejo drugi člani družine, si poglejte v spodnjem predstavitvenem videoprispevku.

