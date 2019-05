Povsem zmeden tek slovenske družine nasmejal gledalce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Križmanovi so uspešno prestali prvi izziv v oddaji Fittest Family, čeprav je imela na začetku tekme tretja slovenska družina nekaj težav pri komunikaciji. Poglejte, kaj se je dogajalo tik pred štartom in družino skoraj oddaljilo od uspeha.

"A jaz začnem? Kdo začne?" se je tik pred začetkom izziva spraševal Adrian Križman, najstarejši sin družine Križman. Čeprav so se Križmanovi dogovorili za taktiko, kot kaže, niso bili dovolj natančni, saj je bilo pred prvim sodničinim žvižgom precej zadrege. Prvi se je nato na progo pognal prav Adrian, ki je imel tudi nekaj težav z doskokom na stopnicah in pri vhodu v predor. Na srečo ni prišlo do poškodb, kako se je razpletel njihov prvi izziv, pa si poglejte v spodnjem videoposnetku.

