Zvezdnikov znameniti odkrušeni zob izvira že iz otroštva #foto

Na presenečenje mnogi, znameniti odlomljeni prednji zob, s katerim se ponaša lik Lloyda v filmu Butec in butec, ni produkt posebnih filmskih učinkov, ampak je to resnični zob Jima Carreya. Igralec je razkril, da ga je del izgubil v otroštvu med pretepom, ki se je zgodil medtem, ko je bil kazensko pridržan po pouku.

"Sošolec mi je skočil na glavo. Nune pa so me nato poslale domov z delom zoba v ovojnici," je dogodek na kratko opisal komik. Kmalu zatem so starši Jima poslali k zobozdravniku, ki mu je zob popravil.

Ko se je igralec nekaj let kasneje pripravljal na vlogo Lloyda v filmu Butec in butec, je bil prepričan, da bi odkrušeni zob povsem ustrezal njegovemu liku, ki po naravi ni najbolj bister. Zobozdravnik mu je umetni del zoba odstranil. In to je bil zadetek v polno, saj se je Lloydov nepozabni nasmeh vsekakor zapisal v filmsko zgodovino.

Jim Carrey in Jeff Daniels

Na to podrobnost pa igralec ni pozabil niti v pripravah na snemanje nadaljevanja kultne komedije, ki se je zgodilo točno 20 let po nastanku prvega dela. Pravzaprav je Carrey prav s fotografijo odkrušenega zoba na družbenem omrežju napovedal začetek snemanja drugega dela nepozabne komedije, v kateri se mu je v glavni vlogi pridružil tudi Jeff Daniels, ki je že v prvem filmu odaigral Harryja.

Odbito komedijo Butec in butec DA z Jimom Carreyem in Jeffom Danielsom si lahko ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

