Zvezdnik se noče srečati s svojo bivšo

Prav zato se pri Marvelu trudijo, da se Ryan Reynolds kot Deadpool in Scarlett Johansson kot Črna vdova ne bi srečala v kakšnem od filmov o Marvelovih superjunakih. Po filmu Maščevalci: Zaključek se je Marvel namreč odločil v naslednjih filmskih projektih predstaviti zgodbe posameznih superjunakov. Ena izmed njih bo Črna vdova, kmalu pa naj bi se pridružil tudi Deadpool.

Scarlett Johansson Foto: Getty Images

V teh filmih naj bi posameznim junakom pot prekrižali tudi nekateri preostali liki, najverjetneje pa se to ne bo zgodilo v primeru Deadpoola in Črne vdove. Ryan Reynolds naj bi to zahteval v svoji pogodbi, ker si naj ne bi želel delati pri istem projektu z nekdanjo ženo, zaradi česar lahko sklepamo, da med njima še vedno ostajajo zamere in bi bili lahko skupni filmski prizori nekoliko neprijetni.

Ryan Reynolds in Scarlett Johansson sta se začela dobivati leta 2007. Poročena sta bila med letoma 2008 in 2011. Par je bil znan po tem, da podrobnosti svoje zveze ni delil z javnostjo in da se je le redko fotografiral skupaj. Scarlett je sicer v intervjuju za Vanity Fair dejala, da se je poročila premlada in da takrat v resnici ni vedela, kaj pomeni biti poročen.

Ryan Reynolds v filmu Iz/sebe

