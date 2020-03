Zvezdnik priznal, da je bila ta vloga njegova fizično najzahtevnejša življenjska preizkušnja

Nocoj ob 22.25 si lahko na Planetu ogledate zgodovinski akcijski triler Ure preizkušenj (The Finest Hours). Filmska uspešnica pripoveduje neverjetno resnično zgodbo o najpogumnejši reševalni akciji v zgodovini ameriške obalne straže, v glavnih vlogah pa bodo nastopili Chris Pine, Casey Affleck in Ben Foster, ki je priznal, da je bilo snemanje tega filma zanj fizično najzahtevnejše v doslej.

Ben Foster se je v svoji igralski karieri preizkusil v kar nekaj fizično zelo zahtevnih vlogah,vseeno pa je v enem izmed intervjujev priznal, da je bilo snemanje filma Ure preizkušenj fizično najzahtevnejše od vseh.

"Rad sem v gibanju in rad testiram meje svoje fizične zmogljivosti. Ampak to je bilo prehudo. Cele dneve ujet na ladji, obdan z mrzlim vetrom in hladnim dežjem, brez ustrezne prehrane … Res je bilo težko. Nikakor se nisem mogel ogreti," je komentiral Ben in dodal, da bi raje vsak dan padel na tla in staknil kakšno prasko kot pa zmrzoval do kosti na ladijski palubi.

V zaključku intervjuja je dejal, da film prikazuje zgodbo o moških, ki na vsak dan rešujejo življenja in medtem premagujejo nepredstavljive ovire, a se s tem nikdar ne bahajo.

"Še njihovi družinski člani niso vedeli, da so ti možje tisti dan izvedli enega najpogumnejših reševanj v zgodovini. Tako da upam, da v filmu ne bomo izpadli kot superjunaki, ampak kot možje, ki se zoperstavijo svojemu strahu in občutku nepripravljenosti ter s tem dosežejo neverjetno," je povedal Ben.

