Zvezdnik na ulici igral brezdomca: tak je bil odziv mimoidočih

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali odlično dramo Pozabljeni (Time Out Of Mind), v kateri blesti Richard Gere, ki v filmu izjemno odigra človeka, ki po spletu okoliščin pristane na ulici in živi življenje brezdomca. Številni deli filma so bili posneti s skritimi kamerami, skozi okna in izložbe, kar je igralcu omogočilo, da je lahko na lastni koži občutil odnos ljudi do brezdomcev.

Snemali so na nekoliko neobičajen način in ustvarjalci niso vedeli, ali bodo film sploh lahko posneli tako, saj se je moral svetovno znani filmski zvezdnik, oblečen v brezdomca, pomešati med običajne ljudi na ulicah New Yorka. Zanimivo je, da ga nihče ni prepoznal.

"To je bila prva stvar, ki smo jo posneli, ko smo eksperimentirali, da bi videli, ali bo to sploh delovalo. Prizor lahko vidimo kasneje v filmu, snemali smo 45 minut," je razložil Richard Gere in dodal, da so ga posnetki zelo navdušili. "Petinštirideset minut sem bil na ulici in nihče mi ni namenil nobene pozornosti."

Foto: promocijsko gradivo

Čutil pa je, da ga mimoidoči obsojajo že na daleč. "Že zaradi energije, ki sem jo oddajal, in dejstva, da sem stal pri miru v mestu, ki se neprestano premika. Nikogar nisem nadlegoval. Imel sem skodelico za kavo, vendar v nikogar nisem silil. Toda ljudje zavestno in podzavestno presojajo situacije že z velike razdalje in že tam se odločijo, da ne bodo sodelovali," je svojo izkušnjo z ulice opisal igralec.

Čeprav so se ustvarjalci filma odločili, da se igralec za prizore s skrito kamero ne bo maskiral, saj ni imel lasulje ali brade ali sončnih očal, ga nihče ni prepoznal.

"V enem od kasnejših prizorov, ki smo jih posneli, sem se že naučil, da lahko snemamo v javnosti in da me nihče ne bo opazil. Na postaji Grand Central me je to kar nekoliko ujezilo in sem začel siliti v ljudi, gledal sem jih naravnost v oči in od njih poskušal dobiti kakšen odziv. Vseeno me nihče ni videl. Edina človeka, ki sta mi tam posvetila kakršnokoli pozornost, sta bila dva Afroameričana. Pa še to le mimogrede. Šla sta mimo in rekla: 'Hej, Rich.' Mislim, da se jima je zdelo, da preživljam težke čase in videti je bilo kot da razumeta, da lahko vsak človek doživlja vzpone in padce."

Foto: promocijsko gradivo

Vseeno je dobil od ljudi tudi nekaj odzivov, ki so ga prijetno presenetili. "Vedel sem, da bo to globoka izkušnja zame, in res je bila. Zaveš se, kako krhek je občutek samega sebe in kako zlahka se ga poškoduje. Trenutek, ki se me je resnično dotaknil, katerega fotografija je bila objavljena tudi v New York Postu, je bil, ko smo snemali pred postajo Grand Central in je k meni pristopila ženska z vrečko hrane. Ravno sem brskal po smetnjakih. Prišla je s hrano zame in bil sem vznemirjen, ker je bila to prva oseba, ki se je v več dneh snemanja sploh ukvarjala z menoj. Dala mi je vrečko in odšla," je razkril igralec in dodal, da se je na koncu izkazalo, da prijazna gospa sploh ni bila domačinka, ampak turistka iz Francije.

Kako dobro se je filmski zvezdnik prelevil v brezdomca, si lahko pogledate v filmu Pozabljeni (Time Out Of Mind), ki ga ujamete nocoj na Planetu.

Filmsko uspešnico Pozabljeni (Time Out Of Mind) si boste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 20. uri na Planetu. Ob 22.30 sledi črna komedija Avgust v okrožju Osage z vrhunsko igralsko zasedbo.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.