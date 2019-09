Zvezdnica svojim otrokom ne dovoli gledati tega filmskega prizora #video

Prav za konec filma so ustvarjalci prihranili prizor, v katerem nastopata zakonca in za katerega najprej sploh ni bilo predvideno, da bo pristal v končni različici filma. "Tega ne bi smelo biti v filmu," je povedala 49-letna igralka, ki ji je s tem filmom dokončno uspel preboj na veliko sceno.

"To se je zgodilo med odmorom za kosilo, ko je producent Judd Apatow dobil idejo, da bi posneli nekaj zabavnega in to dali na internet. Čez čas me je poklical in dejal: "To bomo dali na konec filma!"" Iz tega je nastal eden najbolj nepozabnih in zabavnih prizorov v filmski uspešnici.

Delček omenjenega prizora, ki je bil umeščen tik pred odjavno špico filma, si lahko ogledate v spodnjem videu:

Melissa McCarthy je še povedala, da svojim otrokom ne dovoli, da bi si ogledali ta "ljubezenski" prizor, v katerem nastopata z možem Benom Falconejem. "Verjetno bi mi jih odpeljali, če bi jim to dovolila," se je pošalila komičarka.

Zakonca sta ​​poročena od leta 2005 in sta sodelovala že pri številnih filmskih uspešnicah, kot so Tatica identitete (Identity Thief), Drzni par (The Heat), Vohunka (Spy) in seveda že omenjena Dekliščina (Bridesmaids).

"Imela sva srečo, da sva lahko tolikokrat delala skupaj. A všeč so nama iste stvari in imava iste cilje v življenju," je razkrila komičarka, ki pravi, da je ključ do njunega srečnega zakona predvsem v potrpežljivosti in prijaznosti drug do drugega. Podoben smisel za humor pa seveda tudi ne škodi.

Odbito komedijo Dekliščina (Bridesmaids) si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.