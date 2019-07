Zadnji film, ki ga je pred smrtjo posnel Robin Williams

Poslednji igrani film Robina Williamsa Noč v muzeju: Skrivnost grobnice si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri.

Robin Williams, ki bi čez nekaj dni praznoval svoj 68. rojstni dan (21. julij) in ki se je večini gledalcev najbolj vtisnil v spomin z vlogami v filmih Očka v krilu (Mrs. Doubtfire), Društvo mrtvih pesnikov (Dead Poets Society) in Dobri Will Hunting (Good Will Hunting) je umrl 11. avgusta 2014, kar je bilo nekaj mesecev pred premiero filma Noč v muzeju: Skrivnost grobnice (Night at the Museum: Secret of the Tomb).

Prav zato so se ustvarjalci filma odločili, da film posvetijo legendarnemu igralcu, ki je bil med tistimi, ki so sodelovali pri vseh delih te filmske trilogije in ki je s svojimi številnimi komičnimi vlogami pustil močan pečat na filmskem prizorišču.

Režiser filma Shawn Levy je na premieri razkril, da je iz filma izrezal tudi dve vrstici igralčevega besedila, ki sta nehote preveč nakazovali na njegovo kasnejšo tragično usodo. Kateri dve vrstici sta to bili, pa ni želel povedati.

"Robin je letvico res postavil res visoko," je o Williamsu povedal njegov filmski kolega Ben Stiller, ki v trilogiji igra glavno vlogo. Izrekel pa je tudi priznanje igralčevi prijaznosti in velikodušnosti. Priznal je še, da je kljub temu, da ga je med snemanjem filmov imel priložnost dodobra spoznati tudi osebno, ves čas ostal njegov velik oboževalec.

Tudi režiser filmov Noč v muzeju ni skrival navdušenja nad delom preminulega igralca: "Lik nekdanjega ameriškega predsednika Roosevelta, ki ga je v filmih igral Williams, je poosebljal dušo te franšize."

Zgodba filma:

Ko se razstavni predmeti v newyorškem Prirodoslovnem muzeju začnejo ponoči nenavadno obnašati, mora novoimenovani vodja varnostne službe Larry ugotoviti, zakaj je tako. Plošča, ki kot čarovniška palica oživlja bitja, je začela razpadati in obnovijo jo lahko samo v Britanskem muzeju. Larry, ki bi storil vse, da zavaruje svojo muzejsko družino, s sinom Nickom in muzejskimi primerki iz New Yorka odpotuje v London, kjer poskuša odkriti starodavno skrivnost plošče.

Film je režiral Shawn Levy, poleg Robina Williamsa pa igrajo še Ben Stiller, Owen Wilson, Rami Malek, Ricky Gervais, Ben Kingsley in Rebel Wilson.

Film Noč v muzeju: Skrivnost grobnice si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

