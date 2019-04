To vas čaka v šestem delu serije Besa

Uroš Perić je prejel še drugo ime s seznama peterice, ki jo mora pospraviti za Dardana, da bi rešil svojo družino. Šlo je za angleškega didžeja Davida Baya, ki je bil z Besijano v avtu, ko je umrla. Nalogo je Uroš tokrat opravil lažje kot prvikrat.

Inšpektorja Koci in Dukić sta medtem prepričana, da je usmrtitev Angleža povezana z nedavnima umoroma dilerja Bora Zamovića in italijanskega novinarja Angela Dinija (Boris Kobal). Za umori po njunem mnenju stoji Dardan Beriša. Odpravita se k Perićevim, izprašata Uroša in družini ponudita policijsko varovanje. Sumita namreč, da je Uroš naslednja tarča, zato ga hočeta zaščititi, on pa ju odločno zavrne …

Svoje posle pa sklepa tudi Agim Sokolji (Sebastian Cavazza), ki se odloči, da bo novi, tajni ponudnik v procesu privatizacije največjega smučišča na Balkanu, ki ga je Dardan že uvrstil na svoj seznam poslovnih uspehov.

Napovednik za šesti del serije Besa:

