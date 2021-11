To je razlog, da je igralec v vlogi Jamesa Bonda nastopil samo enkrat

Nocoj ob 19. uri si boste na Planetu lahko ogledali film V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service), v katerem bo v vlogi tajnega agenta Jamesa Bonda nastopil igralec George Lazenby. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je bil razlog, da je v tej vlogi nastopil samo enkrat in zakaj to odločitev še danes obžaluje.

George Lazenby je avstralski igralec, ki velja za najmlajšega igralca vloge tajnega agenta 007. Med snemanjem filma V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service) je bil namreč star 29 let. Igralec je sicer podpisal pogodbo za sodelovanje pri osmih filmih o Jamesu Bondu, vendar je po končanem snemanju prvega filma odstopil od pogodbe.

"Vsi so mi govorili, da je obdobje priljubljenosti Jamesa Bonda konec. To je bil čas slave za Seana Conneryja. Obenem so mi povedali, da lahko igram v vesternih in s tem bolje zaslužim kot bi z igranjem v teh filmih. Posledično sem se odločil, da odstopim od pogodbe. Takrat nisem mislil, da bom na ta račun izgubil milijone," je v enem izmed intervjujev priznal igralec.

George Lazenby v vlogi Jamesa Bonda. V nadaljevanju je povedal še, da so se med snemanjem pojavljala različna trenja s filmsko ekipo, kar je prav tako spodbudilo razlog za njegovo prekinitev sodelovanja. "Vsak moj predlog je bil preslišan. Takrat sem si zadal pravilo, da bom vedno najprej iskal režiserja, s katerim se razumem, šele nato bom pri odločitvi upošteval scenarij. Takega odnosa mi ni treba trpeti, če lahko več zaslužim samo s snemanjem reklam," je komentiral George.

Za avstralskega igralca pa se odstop naposled ni izkazal za pametno odločitev. Po tem je namreč izredno težko dobil kakšno odmevnejšo vlogo, ponujeno mu je bilo samo sodelovanje pri manjših projektih. Naposled je igralec priznal: "Ko sem nehal igrati v vlogi Jamesa Bonda, sem storil napako."

