Tega o Jamesu Bondu verjetno niste vedeli

Nedeljski večer vam bosta na Planetu TV popestrila prva dva filma iz filmske serije o najbolj znanem tajnem agentu Jamesu Bondu. Prvi film z naslovom Dr. No bo na sporedu ob 19.00, ki mu bo ob 21.15 sledil še drugi z naslovom Vse in še svet (The World Is Not Enough). V nadaljevanju pa si lahko za ogrevanje preberete nekaj zanimivih dejstev o filmih o najbolj znanem tajnem agentu.

1. Bond je izredno navdušil ameriškega predsednika.

Leta 1961 je ameriški predsednik John F. Kennedy v enem od intervjujev oklical novelo z naslovom Iz Rusije z ljubeznijo za njegovo najljubšo. To je seveda izredno povečalo prodajo, spodbudilo pa tudi nastajanje novega istoimenskega filma o Jamesu Bondu. Predsednik John F. Kennedy si je dan pred atentatom film tudi ogledal v Beli hiši, tako da gre tudi za njegov zadnji videni film nasploh.

2. Seana Conneryja je plačilni ček zapisal v Guinessovo knjigo rekordov.

Sean Connery bo zaigral v vlogi Jamesa Bonda v filmu z naslovom Dr. No. Ta vloga ga je takrat izstrelila med zvezde svetovnega kova. Ni pa to njegovi edini nastop v vlogi tajnega agenta 007. Ponovno se je vrnil v to vlogo z nastopom v filmu Diamanti so večni (The Diamonds are Forever). Kako so ga prepričali v ponovno sodelovanje, se morda sprašujete? Prejel je plačilni ček za 1,25 milijona ameriških dolarjev, kar se zdaj morda ne sliši veliko, a ga je leta 1971 ta vpisal v Guinessovo knjigo rekordov! Igralec je to vsoto namenil v škotski mednarodni izobraževalni sklad.

Sean Connery v vlogi Jamesa Bonda

3. Daniel Craig je bil prvi Bond, ki je bil mlajši od filmske serije.

V novelah je bil lik Jamesa Bonda star 38 let, ko je postal agent 007. Izmed vseh različnih igralcev, ki so nastopili v tej vlogi, je samo Daniel Craig izpolnjeval ta pogoj. Obenem Craig velja tudi za prvega igralca, ki je v glavni vlogi Jamesa Bonda nastopil mlajši, kot je bila stara serija filmov o istoimenskem junaku.

4. Licenco za ubijanje je najbolje izkoristil Pierce Brosnan.

Pierce Brosnan slovi kot najsmrtonosnejši Bond. Samo v filmu Zlato oko (GoldenEye) je licenco za ubijanje izkoristil za končanje 47 življenj. Izrazito mu v tem stoji nasproti Roger Moore, ki je v filmu Mož z zlato pištolo (The Man with the Golden Gun) končal samo eno življenje, kar pa je filmu prineslo tudi naziv za film z najmanjšim številom Bondovih žrtev.

Pierce Brosnan velja za najsmrtonosnejšega Bonda.

5. Igralka je skoraj umrla, da bi lahko postala Bondovo dekle.

Mie Hama je igralka, ki je v filmu Samo dvakrat se živi (You Only Live Twice) naposled le nastopila v vlogi Kissy Suzuki. Sprva so producenti sodelovanje z njo zavrnili, ker njena angleščina ni bila dovolj dobra za igranje vloge. Igralka si je očitno obupno želela nastopiti v vlogi Bondovega dekleta, saj je po zavrnitvi grozila s skokom skozi okno hotela Dorchester. Producenti so želeli nadaljevati z avdicijami drugih igralk, na koncu pa so se le odločili, da bo v vlogi lahko nastopila Mie.

6. Kateri igralci pa niso želeli nastopiti v vlogi 007?

Tekom let je kar nekaj znanih igralcev zavrnilo igranje v vlogi Jamesa Bonda. To so bili David Niven, Cary Grant, Patrick McGoohan, Christopher Lee, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Adam West, Tom Jones, Liam Neeson, Mel Gibson, Sam Neill, Hugh Grant, Gerard Butler, Sean Bean in Will Smith.

Prvi film iz filmske serije o svetovno znanem tajnem agentu Jamesu Bondu, ki nosi naslov Dr. No, si boste na Planetu lahko ogledali v nedeljo ob 19. uri. Takoj zatem pa ne zamudite še drugega, z naslovom Vse in še svet (The World Is Not Enough), ki bo na sporedu ob 21.15.

