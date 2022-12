Take poškodbe je zvezdnik utrpel na snemanju

Daniel Craig je na snemanju akcijskega filma Kvantum Sočutja (Quantum of Solace) utrpel kar nekaj poškodb. Igralec, ki je bil takrat star 40 let, je med skokom skozi okno padel in si pri tem poškodoval ramo. S tem je poslabšal stanje stare poškodbe, zaradi česar je bil primoran iti na operacijo. "Operacija sicer še ni bila nujna, a če bi še kdaj tako padel na ramo, bi lahko prišlo do njene dislokacije," je povedal igralec, ki je z operacijo pridobil šest kovinskih vijakov, moral pa je nositi tudi opornico. "To je bilo res nadležno," je priznal Craig.

To pa ni bila edina operacija, ki jo je moral prestati Daniel Craig zaradi sodelovanja pri tem filmu. Zaradi udarca v obraz, ki mu jo je ponesreči zadal soigralec, je namreč moral obiskati tudi lepotnega kirurga. Tam je prejel osem šivov.

Dve operaciji pa za igralca še nista bili dovolj. Daniel Craig si je namreč na snemanju poškodoval tudi prst. Odrezalo mu je blazinico prsta, o čemer je igralec povedal: "Ni bilo tako ekstremno hudo, kot je bilo videti. Zelo sem krvavel, ampak na srečo sem izgubil samo blazinico. Snemanje so nato ustavili, sodelavci pa so po sceni iskali moj prst."

Film Kvantum sočutja (Quantum of Solace), v katerem bo Daniel Craig nastopil v glavni vlogi

