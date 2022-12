Spoznala sta se na moškem stranišču, že pet dni kasneje pa postala par

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali romantično komedijo z naslovom Božična zvijača (The Christmas Setup). V njej v glavni vlogi nastopata Ben Lewis in Blake Lee, ki sta par tudi v resničnem življenju. V intervjuju z Jamesom Kleinmannom sta spregovorila o tem, kako je bilo posneti tako prelomno uspešnico, ki v ospredje božičnega filma postavlja istospolni par, razkrila pa tudi, kako sta postala par v resničnem življenju.

V filmu Božična zvijača (The Christmas Setup) se zapet newyorški odvetnik Hugo (Ben Lewis) s svojo najboljšo prijateljico Madelyn (Ellen Wong) odpravi za božične praznike na obisk k mami Kate (Fran Drescher). Pred tem v službi postavi ultimat, da hoče postati družabnik firme ali pa bo dal odpoved. Toda doma ponovno sreča svojo srednješolsko simpatijo Patricka (Blake Lee) in med njima preskoči iskrica, ravno ko Hugo prejme ponudbo za veliko napredovanje, ki zahteva selitev v London. Odločiti se mora, kaj je zanj pomembnejše.

Božična zvijača (The Christmas Setup) predstavlja prvi božični film televizijske mreže Lifetime, v katerem je v ospredje postavljena romanca istospolno usmerjenih posameznikov. Gre za izjemno pomemben mejnik v filmski industriji, ki pa se ga glavni igralec Blake Lee sprva ni zavedal: "Na začetku sem bil samo vesel, da so mi v času pandemije ponudili službo. Kako pomembno vlogo ima sicer sam film, pa sem ozavestil šele, ko mi je soigralka Fran Drescher med snemanjem dejala, da bo to izjemno pomemben projekt, ki bo zelo veliko pomenil vsem istospolno usmerjenim."

To se je izkazalo za resnično, kar je Blaku v velik ponos, istega mnenja pa je tudi njegov mož in soigralec Ben Lewis: "Ko sva končala snemanje, sva bila prepričana, da sva izvrstno opravila svoje delo, vseeno pa nisva pričakovala takšnega pozitivnega odziva. Gotovo sem na sam izdelek in njegov doprinos v svet zelo ponosen, poudaril pa bi, da je to samo začetek. Zelo si namreč želim, da bi v filmski industriji začeli videvati vse več pripadnikov skupnosti LGBTQ+."

Ben Lewis in Blake Lee sta sicer srečno poročena tudi v resničnem življenju. V filmski zgodbi se zbližata na zanimiv način, zato je novinarja v intervjuju zanimalo, ali je tudi v resnici začetku njunega razmerja botrovala kakšna zvijača. Odgovoril je Blake: "Ne. Srečala sva se na premieri Benovega filma. Natančneje na moškem stranišču. To naključje je bilo krivo, da sva se začela pogovarjati, vse preostalo pa je zgodovina, saj sva že pet dni kasneje postala par."

Čeprav sta par tudi v resnici, pa nista bila povsem prepričana, da jima bo medsebojno kemijo uspelo predstaviti tudi na filmskih zaslonih. "To so naju neprestano spraševali tudi najini prijatelji, zato sva dobila resne pomisleke. Ampak že po prvem posnetem prizoru se je meni odvalil kamen od srca, saj sem videl, da nama bo uspelo," je sprva dejal Blake, dopolnil pa ga je še Ben:

"Mene to ni skrbelo. Najin terapevt nama je pogosto dejal, da sva zelo uigran par, ki se odlično ujema. Prav zaradi tega sem si mislil, da če bova imela na zaslonu vsaj pol toliko kemije, kakor jo imava v resničnem življenju, bova vlogi odigrala z odliko!"

Romantično komedijo Božična zvijača (The Christmas Setup) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21. uri.

