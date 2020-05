Scarlett Johansson je že pri trinajstih letih osvajala srca oboževalcev

Nocoj ob 23. uri si boste lahko na Planetu ogledali romantično dramo Šepetati konjem (The Horse Whisperer), ki je nastala na podlagi istoimenskega romana. Režiral jo je Robert Redford, ki je nastopil tudi v glavni vlogi, ob njem pa je zaigrala tudi Scarlett Johansson, ki je bila med snemanjem filma stara 13 let. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je takrat 13-letna Scarlett povedala o igralski karieri, snemanju filma in soigralcu ter režiserju Robertu Redfordu.

Scarlett Johansson, ki je bila pri trinajstih za svoja leta izredno odraslo dekle, igra v filmu Šepetati konjem štirinajstletno deklico, ki je doživela težke življenjske preizkušnje. O svoji vlogi je takrat dejala: "Kot najstnik težko najdeš vlogo, ki bi bila verodostojna, tako kot ta. Težava je, ker odrasli pišejo scenarije in nas ne jemljejo resno. Ampak tudi mi smo le pomanjšani odrasli s čustvi. Pred tem sem prebrala veliko slabih scenarijev, ob katerih me je bolelo srce."

Igralka je že pred tem sodelovala v nekaj filmih, od katerih sta bila najbolj odmevna Utemeljeni sum (Just Cause) in Manny & Lo. Že takrat se je seznanila z razliko med neodvisnim filmom in visoko proračunskim studijskim filmom.

"Ko se dela neodvisni film, ga delaš zaradi same ljubezni do igranja. Pri visoko proračunskih studijskih filmih se po navadi sodeluje le z namenom velikega zaslužka in ustvarjanja zvezde iz sebe.«

Scarlett je priznala, da romana pred snemanjem ni prebrala, bila pa naj bi izredno navdušena nad prebranim scenarijem: "Mami sem takoj dejala, da bo dekle, ki bo prejelo to vlogo, gotovo najsrečnejše dekle na svetu. Šlo je za neverjetno vlogo, to sem vedela takoj, z resničnostjo lika pa sem se lahko zelo poistovetila, kar je redkost."

Igralka je povedala tudi, da ji je bilo za vlogo najtežje izgubiti svojo podobo mestnega dekleta.

"Nikoli prej nisem jezdila, tako da sem morala najprej osvojiti to, nato pa še odnos med jezdecem in konjem, ki sem ga prvič lahko opazovala v živo. Štiri mesece sem preživela v majhnem mestecu in v naravi in najtežje se mi je bilo potem vrniti v New York s 30 milijoni ljudi. Takrat sem prvič opazila, kakšna gneča in nemir sta doma na ulicah."

Scarlett je povedala, da je bilo to snemanje zanjo izredno poučno v vseh pogledih. Veliko se je naučila tudi od soigralca in režiserja filma - Roberta Redforda. "Pri Robertu sem se naučila predvsem preprostosti in potrpežljivosti. Tekom snemanja je bil z menoj izredno potrpežljiv, pri vsem pa je ohranjal tudi preprostost, s katero je izredno definiral tako dialoge kot sam film."

