Matt Damon je na snemanju tega filma jokal od strahu

Nocoj ob 20. uri bo na Planetu čudovit družinski film Kupili smo živalski vrt, v katerem igrajo Matt Damon, Scarlett Johansson in Elle Fanning. Snemanje z živalmi pa je od Damona zahtevalo tudi spopad s fobijo pred kačami, zaradi katere je pred kamero "zajokal kot dojenček".

Družinski film Kupili smo živalski vrt (We Bought a Zoo) temelji na resnični zgodbi Benjamina Meeja, ki se je kot oče vdovec z otrokoma preselil na deželo in se lotil prenove ter ponovnega odprtja propadajočega živalskega vrta. Komično dramo je režiral Cameron Crowe (Jerry Maguire, Almost Famous), na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 7,1.

Zgodba se vrti okoli mladega vdovca Benjamina, ki želi pozabiti na boleče spomine in obrniti nov list v življenju. Z bistro hčerko in uporniškim sinom se želi preseliti na podeželje, zato z veseljem sprejme ugodno ponudbo za hišo z velikim posestvom. Toda življenje se jim čez noč postavi na glavo, ko ugotovijo, da so skupaj s hišo kupili tudi živalski vrt, za katerega morajo skrbeti. Na pomoč jim priskoči lepa oskrbnica Kelly, vendar se kmalu izkaže, da je življenje z eksotičnimi živalmi lahko zelo boleče in zabavno.

Drzni akcijski junak je od strahu zajokal

Čeprav je Matt Damon znan po akcijskih vlogah in se zdi neustrašen, je njegova soigralka Scarlett Johansson razkrila, da je bil na snemanju celovečerca Kupili smo živalski vrt zelo prestrašen in je zaradi prizora s kačami celo "jokal kot dojenček". Damon se namreč že od nekdaj boji kač, prizor v filmu pa je zahteval, da prime kačo, a je to zmogel storiti šele ob izdatni podpori preostale ekipe.

Prizor, v katerem je moral Matt Damon prijeti kače.

V Avstraliji stopil na pitona

To pa ni edina priložnost v Damonovem življenju, ko se je moral srečati s kačami. Ko je lani obiskal prijatelja Chrisa Hemswortha v Avstraliji, je namreč na plaži po nesreči stopil na več kot dva metra dolgega pitona. "Hodili smo po poti in stopil sem na nekaj, kar se je zdelo kot velik kos lesa," je povedal Matt in dodal, da je bila kača tako velika, da njegovega koraka sploh ni opazila. Vsekakor pa je kačo nato opazil igralec, ki je po poročanju očividcev odskočil, kot da mu gori pod nogami.

Komična drama Kupili smo živalski vrt bo na Planetu nocoj ob 20. uri.

