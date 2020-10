Scarlett Johansson je smrtonosna Lucy

V naslovni vlogi igra neustavljiva Scarlett Johansson, ki so jo poleg Bessonovega prepoznavnega sloga kritiki tudi najbolj pohvalili. Film je ob 40-milijonskem proračunu zaslužil skoraj pol milijarde ameriških dolarjev in velja za enega najuspešnejših Bessonovih filmov.

Lucy je brezskrbna študentka na Tajvanu, ki jo fant prepriča, da dostavi kovček njegovemu poslovnemu partnerju. Še preden dojame, kaj se dogaja, jo ugrabi neusmiljeni gospod Jang. Njegovi plačanci vanjo vstavijo močno sintetično substanco, ki bi jo najverjetneje ubila, če bi paketek začel puščati, in jo pošljejo na pot kot mulo, ki prenaša neprecenljivo novo mamilo.

Ko kemikalija začne pronicati v njeno telo, se Lucy začne spreminjati: sposobnosti njenih možganov se povečajo do stopnje, ki so jo prej lahko le predvidevali. Ko poskuša zaznati in razumeti neverjetne spremembe, začenja Lucy čutiti vse okoli sebe – prostor, zrak, vibracije, ljudi, celo težnost. Razvije nadčloveške sposobnosti, telepatijo, telekinezo in še vrsto neverjetnih zmogljivosti.

Poleg odlične Scarlett Johansson, na kateri sloni celoten film, v Lucy igrajo tudi oskarjevec Morgan Freeman, južnokorejski igralec Choi Min-sik (Oldboy) in Egipčan Amr Waked (Siriana, Muharjenje v Jemnu). Scarlett je bila nominirana za več nagrad, kritiki pa so pohvalili tudi mednarodno igralsko zasedbo filma in drzen scenarij.

Vratolomni akcijski film Lucy si lahko na Planetu ogledate v nedeljo, 18. oktobra, ob 20. uri.

