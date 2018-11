Premierno na Planetu: Marsovec

V petek, 30. novembra, bo ob 20.00 na Planetu znanstveno-fantastična uspešnica Marsovec (The Martian) v katerem spremljamo zgodbo astronavta Marka Watneyja, ki ga kolegi, prepričani, da je v hudem viharju umrl, zapustijo na Marsu. Toda Watney je preživel in tako se sam in poškodovan znajde na sovražnem planetu. A njegova želja po preživetju je močna in ob pičlih zalogah se mora zanesti na lastno iznajdljivost, razsodnost in močno voljo, da preživi in se domisli, kako na Zemljo poslati sporočilo, da je še živ.

Šest nominacij za oskarja

V glavni vlogi zapuščenega astronavta igra Matt Damon, ki si je za odlično igro prislužil tudi nominacijo za oskarja. Celovečerec, ki ga je režiral Ridley Scott, si je prislužil še šest nominacij, tudi za najboljši film, scenarij in posebne učinke, prejel pa je dva zlata globusa. Na spletni strani IMDb ima Marsovec visoko oceno 8,0.

Poleg Damona v filmu igrajo tudi Jessica Chastain, Jeff Daniels, Kristen Wiig, Sean Bean, Kate Mara in Chiwetel Ejiofor.

Znanstveno-fantastični triler Marsovec bo premierno na slovenskih televizijah na sporedu v petek, 30. novembra, ob 20.00 na Planetu.

Odličen filmski spored se na Planetu obeta tudi v soboto, ko bo ob 22.20 na sporedu kriminalna drama Insajder (Inside Man), medtem ko bo v nedeljo na sporedu filmski dvojec z Brucom Willisom: ob 20.00 komična akcija Upokojeni, oboroženi, nevarni 2 (RED 2), ob 22.15 pa večna klasika Umri pokončno (Die Hard).

