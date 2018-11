Še več nedeljske akcije: Upokojeni, oboroženi, nevarni 2

Red 2, 2013

V nedeljo, 25. novembra, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska komedija

Režija: Dean Parisot

Igrajo: Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, David Thewlis

Zgodba:

V tem napetem nadaljevanju akcijsko-komične svetovne uspešnice upokojeni Ciin agent za tajne operacije Frank Moses znova združi moči s svojo nenavadno ekipo elitnih nekdanjih operativcev, saj morajo poiskati izginulo jedrsko napravo. Da bi jim uspelo, se morajo braniti pred vojsko neusmiljenih morilcev, nesramnih teroristov in z oblastjo obsedenih vladnih uslužbencev, ki se hočejo vsi polastiti orožja. Naloga pripelje Franka in njegovo ekipo v Pariz, London in Moskvo, kjer jih čakajo številni in dobro oboroženi sovražniki, ki se jim zoperstavijo s svojo iznajdljivostjo in preizkušenimi veščinami, zanesejo pa se lahko samo drug na drugega.

