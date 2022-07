Premiera meseca je drama Čudo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna bodo na Planetu zaznamovali odlični filmi. V soboto ob 19.45 bo na sporedu čudovita drama Čudo (Wonder), ki je Planetova filmska premiera meseca, v nedeljo pa bosta za akcijsko zabavo poskrbela Ryan Reynolds in Samuel L. Jackson s filmom Krij mi hrbet (The Hitman's Bodyguard).