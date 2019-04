Pet nenavadnih dejstev o filmu Robin Hood z Russllom Crowom

1. Pri 45 letih je Russell Crowe najstarejši igralec, ki je zaigral v filmih o Robinu Hoodu. Ko je Sean Connery igral ostarelega Robina Hooda v filmu Robin in Marian (1976), je bil star 44 let. Crowe je še pred začetkom snemanja naletel na številne kritike, češ da je prestar za to vlogo, zaradi česar se je odločil za zelo strogo dieto.

Foto: IMDb

2. To je bilo že peto sodelovanje režiserja Ridleyja Scotta in Russlla Crowa. Sodelovala sta že pri filmih Gladiator (2000), Čudovito leto (2006), Ameriški gangster (2007) in Telo laži (2008).

3. Preden je bila za vlogo Marion izbrana Sienna Miller, so bile v igri za vlogo tudi Scarlett Johansson, Emily Blunt, Angelina Jolie, Zoey Deschanel in Natalie Portman. Ko je postalo jasno, da Sienna Miller vloge ne bo mogla odigrati zaradi produkcijskih zamud, so se za vlogo potegovale še Annabelle Wallis, Rachel Weisz, Kate Winslet, Nicole Kidman, Naomi Watts, Marion Cotillard in Charlize Theron, na koncu pa jo je dobila Cate Blanchett.

4. Crowe je bil deležen veliko kritik zaradi svojevrstnega angleškega naglasa, ki ga je uporabil v filmu. Zaradi vprašanja med intervjujem za radijsko postajo BBC, ali je morebiti želel zadeti irski naglas, je celo v jezi zapustil studio. Zgodba okoli naglasa je postala takšen misterij, da o tem nihče od ustvarjalcev ni hotel govoriti. Šele pred kratkim je Crowe pojasnil, da naj bi bil naglas posledica natančnega preučevanja zgodovinskega ozadja lika Robina Hooda. Ta naj bi že kot majhen deček zapustil Otok, prepotoval ves svet in se šele pri štiridesetih letih vrnil na rodno zemljo.

Foto: IMDb

5. Potem ko je igralec Liam Neeson navdušeno trdil, da se ga je konj, s katerim je sodeloval pri enem od prejšnjih filmov, na snemanju naslednjega filma spomnil, kar je nakazal z rezgetanjem, je podobno zgodbo razkril tudi Crowe. Na Twitterju je zapisal: "To je popolnoma res. Konj George, ki sem ga jahal v Gladiatorju, je bil deset let kasneje na snemanju filma Robin Hood in me takoj prepoznal. Vsak dan sva 'poklepetala'. Podobno se mi je zgodilo še z nekim drugim konjem. To so prijatelji za vse življenje."

