Oskarjevca skrbelo, da kot ženska ne bo dovolj lep #foto

Britanski igralec Eddie Redmayne je v drami Dansko dekle (The Danish Girl) odigral vlogo transspolne slikarke Lili Elbe. Priznal je, da je v tej vlogi občutil, kaj pomeni, če te obsojajo, in da se je celo spraševal, ali je sploh dovolj lep.

Britanski igralec v filmu igra transpolnega slikarja Einarja Wegenerja, ki je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v Kopenhagnu postal Lili Elba. Transpolnost je bila v tistih časih označena za duševno motnjo.

Že pogledi so bili dovolj, da se je igralec, ko se je na snemanju filma prvič pojavil v ženski obleki in popolnoma naličen, začel počutiti zelo nelagodno.

"Ena bolj zanimivih stvari prvi dan na snemanju v vlogi Lili Elbe so bili pogledi ekipe na snemalnem prizorišču. Pogledi in ocenjevanje so me resnično spravili ob živce," je povedal Redmayne, ki je oskarja prejel za vlogo Stephena Hawkinga v filmu Teorija vsega (The Theory of Everything).

Alicia Vikander in Eddie Redmayne

"V filmu v enem od prizorov Lili reče: 'Misliš, da sem dovolj lepa?' In to je bilo tisto, o čemer sem tudi sam takrat razmišljal," je priznal igralec, ki se je v preteklosti že nekajkrat preizkusil v ženskih vlogah.

Ljubezenska zgodba med Lili, ki je bila ena prvih oseb, ki so ji s kirurškim posegom poskusili spremeniti spol, in njeno ženo Gerdo, je po mnenju igralca še vedno zelo aktualna.

"Kar me je najbolj osupnilo, ko sem prebral scenarij, je dejstvo, da je minilo že sto let od zgodbe Lili in Gerde in njunega boja, kar zadeva diskriminacijo in nasilje, toda v teh časih sploh ni bilo veliko napredka," je povedal Eddie Redmayne.

Film Dansko dekle (The Danish Girl), za katerega je igralka Alicia Vikander prejela oskarja za najboljšo stransko vlogo, drama pa je prejela še tri nominacije, tudi za najboljšo glavno vlogo (Eddie Redmayne).

