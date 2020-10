Za osem minut v tem filmu je zvezdnica dobila oskarja

Igralka Judi Dench je za vlogo kraljice Elizabete osvojila oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo, čeprav je igrala le v štirih prizorih in jo v filmu vidimo samo okoli osem minut. To je drugi najkrajši nastop v filmu, ki je prepričal Akademijo, da si zasluži oskarja za najboljšo stransko vlogo. Najmanj časa je bila na filmskem platnu vidna igralka Beatrice Straight v filmu Televizijska mreža (Network) iz leta 1976, ki je nastopila le pet minut.

Judi Dench v filmu Zaljubljeni Shakespeare.

"Mislim, da bi za osem minut v filmu morala dobiti le delček kipca. Resnično se zahvaljujem Akademiji. Mislim tudi, da je nominacija najboljši del oskarjev. Nekaj ​​tednov živiš v drugem svetu in potem je grozno, da mora nekdo zmagati. Sočustvujem s preostalimi štirimi, ki niso zmagali, in jim izražam občudovanje," je v svojem govoru na podelitvi povedala Judi Dench.

Gwyneth Paltrow naj bi vlogo "ukradla" drugi igralki

Oskarja za glavno vlogo v tem filmu je prejela tudi Gwyneth Paltrow, kar naj bi bil povod za spor med njo in igralko Winono Ryder, ki sta pred tem veljali za zelo dobri prijateljici.

Gwyneth Paltrow

Winona je namreč trdila, da ji je Gwyneth vlogo ukradla izpred nosa. Scenarij naj bi videla na mizi v njeni hiši in jo vprašala, ali ga lahko prebere. Zgodba Zaljubljenega Shakespearja jo je nato tako navdušila, da se je takoj prijavila na avdicijo, tedanji prijateljici pa tega sploh ni omenila.

Vlogo je Gwyneth nato dobila in zanjo prejela celo oskarja. Ker naj bi to storila za njenim hrbtom, ji Winona ni oprostila, in to je bil konec njunega prijateljstva. Umazano perilo sta nato še nekaj časa prali v javnosti.

