Na snemanju tega filma so igralčeve želje ostale neizpolnjene

Nocoj ob 22.25 si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali komično dramo Wilson z Woodyjem Harrelsonom, Sandro Lee-Oian Thomas in Shaunom J. Brownom. V nadaljevanju razkrivamo, kaj si je na snemanju zaželel glavni igralec in zakaj ta želja ni bila izpolnjena.

Komična drama Wilson govori o osamljenem, nevrotičnem in pretirano iskrenem moškem (Woody Harrelson), mizantropu srednjih let, ki ponovno obudi stike z odtujeno ženo (Laura Dern). Zbližanje z njo mu prinese srečno spoznanje, saj izve, da je imel vsa ta leta hčerko (Isabella Amara), za katero sploh ni vedel. Na svoj edinstveno zvit način pa namerava spoznati tudi njo.

Laura Dern in Woody Harrelson v prizoru iz filma Wilson Scenarij za film je nastal na podlagi grafičnega romana, kar je glavni igralec Woody Harrelson v enem izmed intervjujev izpostavil kot prednost: "Tako si namreč lahko lažje predstavljaš, kako se tvoj lik oblači, kakšno držo ima in katere so njegove značilnosti. Grafična novela ti tako daje odlično podlago za poistovetenje z vlogo, medtem ko si samo s scenarijem prepuščen svoji domišljiji."

Film Wilson so snemali na različnih lokacijah. Med drugim tudi v dejanskem zaporu v mestu St. Paul v zvezni državi Minnesota. Tam pa za glavnega igralca snemanje ni potekalo povsem gladko. Med snemanjem je namreč prosil, da v zaporu izklopijo delovanje klime. Njegovo prošnjo so zavrnili, ker niso hoteli vzbuditi nelagodja pri zapornikih, paznikih in preostalih zaposlenih.

Komična drama Wilson, v kateri v glavni vlogi nastopa Woody Harrelson, bo na Planetu nocoj ob 22.25. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

