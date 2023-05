Lepa igralka za snemanje tega filma sploh ni potrebovala ličil

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali romantično dramo Sinoči (Last Night) s Keiro Knightley, Samom Worthingtonom in Evo Mendes. Slednja je razkrila, da v nekaj prizorih sploh ni bila naličena, ker je na ta način želela še bolj poudariti svoj seksapil.

Eva Mendes v filmih z veseljem nastopa brez ličil. Tako lahko igralko tudi v filmu Sinoči (Last Night) vidimo v njeni povsem naravni lepoti.

Foto: promocijsko gradivo

"V uvodnem prizoru sem morda imela malo pudra na obrazu in to je bilo to. To morda ne zveni kot velika stvar, toda to so stvari, ki mi resnično pomagajo ustvariti seksualnost v mojih likih," je pojasnila igralka.

Film Sinoči (Last Night) sicer odlikuje odlična igralska zasedba. Eva Mendes je tako zaigrala ob Samu Worthingtonu, Keiri Knightley in Guillaumeu Canetu in bila navdušena, da je lahko bila del tako nadarjene igralske ekipe, čeprav je imela sprva pomisleke glede opisa njenega lika v scenariju.

Foto: promocijsko gradivo

"Moja edina pripomba glede mojega lika je bila, da je sem bila na papirju opisana kot zapeljivka. Ko sem se srečala s scenaristom in režiserjem, smo se pogovarjala o tem, kako pristopiti k temu liku in da bi bilo zame zelo dolgočasno, če bi jo preprosto igrala kot klasično ljubico.Popolnoma sta se je strinjala. Preoblikovali smo ta lik in poskusili nekaj nekaj različnih stvari. Zato v nekaj prizorih v filmu nimam ličil," je povedala Mendesova.

Film Sinoči (Last Night) scer pripoveduje o pisateljici Joanni (Keira Knightley) in poslovnežu Michaelu (Sam Worthington), ki sta na videz srečno poročena, a njun zakon počasi načenja Joannina ljubosumna narava. Ko se Michael odpravi na službeno potovanje s svojo seksi sodelavko Lauro (Eva Mendes), se izkaže, da je Joannino ljubosumje precej upravičeno. Toda tudi Joanna ni povsem nedolžna. Ko po naključju sreča svojo bivšo simpatijo, pisatelja Alexa (Guillaume Canet), ki jo povabi na večerjo, Joanna hitro podleže njegovemu šarmu.

Romantično dramo Sinoči (Last Night) s Keiro Knightley, Samom Worthingtonom in Evo Mendes si boste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 20. uri. V nedeljo ob 20. uri si boste lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali tudi filmsko uspešnico Prava fanta (Nice Guys) z Russellom Crowom in Ryanom Goslingom.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.