Luka Mezgec in njegova ekipa tudi v drugi etapi brez zmage

Kolesarsko dogajanje je v teh dneh pestro, čeprav se je sezona šele dobro začela. Dirke potekajo na Bližnjem vzhodu in v Španiji. Dirko po Savdski Arabiji lahko do sobote spremljate na Planet 2. Luka Mezgec in njegova ekipa Jayco Alula sta tudi v drugi etapi ostala brez zmage. V Valencii pa je sezono že začel tudi eden od trojice najboljših slovenskih kolesarjev Matej Mohorič.