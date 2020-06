Kalifornijski guverner ljudi pozval: Ostanite doma in glejte Ellen! #video

Danes ob 13.10 si boste lahko na Planetu ogledali oddajo Ellen, v kateri je gostoval guverner Kalifornije Gavin Newsom. Z voditeljico je spregovoril o preživljanju karantene v domu s štirimi majhnimi otroki in tudi o tem, kako se v času krize spopada s težkimi nalogami svoje službe. Guverner je napovedal tudi, kakšno bo po pričakovanjih normalno stanje in kako lahko ljudje pomagajo, da ga bodo čim prej dosegli.

Utrinek pogovora Ellen z guvernerjem Gavinom Newsomom si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13.10 v oddaji Ellen na Planetu:

Voditeljica je v pogovoru izpostavila guvernerjevo priljubljenost med ljudmi, ki je narasla zaradi njegovega načina spopadanja s krizo v času epidemije covid-19. Kalifornijski guverner je bil namreč eden izmed prvih, ki so predlagali ostajanje doma.

"Težko je sprejemati takšne ukrepe, ker nisem vedel, kako bodo ljudje to sprejemali. Ampak na koncu se je ukrep izkazal za učinkovitega, saj je število okuženih vedno manjše," je dejal Gavin.

Kalifornijski guverner je nato tudi opisal, kako bo videti novo normalno stanje v praksi. "V vsaki ustanovi bo treba nositi zaščitno masko. Ob vstopu vam bodo izmeril telesno temperaturo. V ustanovi bo na voljo le polovica razpoložljivega prostora in sedežev. Natakarji bodo stregli z rokavicami, meni v restavracijah bo za enkratno uporabo. Dokler ne razvijemo cepiva, drugačnega scenarija ne gre pričakovati."

Guverner je v oddaji dal malo za šalo, malo zares napotek, kako čim hitreje in učinkovito zajeziti epidemijo: "Predvsem nadaljujte to, kar ste delali do zdaj. Upoštevajte ukrepe, ostajajte doma in glejte oddajo Ellen."

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.