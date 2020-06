Kerry Washington sestanke vodila kar v pižami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 13. uri bo na Planetu pogovorna oddaja Ellen, v kateri bo gostovala igralka Kerry Washington, najbolj prepoznavna po svoji vlogi Olivie Pope v seriji Škandal (Scandal). Igralka je spregovorila, kako se spopada s poučevanjem svojih otrok doma, spregovorila pa je tudi o tem, zakaj ji veliko pomeni najnovejša vloga v seriji Prikriti Plameni (Little Fires Everywhere).

Na Planetu lahko spremljate aktualno sezono Ellen, ki odraža razmere med epidemijo, zato voditeljica z gosti govori od doma. Igralka Kerry Washington je Ellen DeGeneres zatrdila, da se s karanteno spoprijema dobro, spregovorila pa je tudi o poučevanju otrok. "Na srečo imam majhne otroke, in ko se moram spomniti besede, ki se začnejo s črko a, sem v tem zelo dobra," je v šali povedala zvezdnica.

Igralka, ki samoizolacijo jemlje zelo resno, je tudi priznala, da so jo otroci prepričali v "pižama dan", kar pomeni, da je bila družina ves dan kar v pižamah, zato je Kerry tudi vse sestanke prek spleta vodila kar v udobju svoje pižame. Povsem drugače pa je bilo na letošnji podelitvi zlatih globusov, kjer sta se Kerry in Ellen nazadnje srečali. Ellen se je pošalila, da so bili vsi zaskrbljeni zaradi njene globoko dekoltirane oprave. "V torbici sem imela za vsak slučaj lepilni trak, če bi se slučajno zgodilo, da bi punci pogledali na plano," je priznala Kerry.

Igralka je spregovorila tudi o novi seriji Prikriti plameni (Little Fires Everywhere), ki je nastala po knjižnem delu Celeste Ng. "S soigralko Reese Witherspoon sva na sestanku pred začetkom snemanja ugotovili, da bova pravzaprav igrali najini mami. To sodelovanje mi zato veliko pomeni, saj imam priložnost stopiti v mamine čevlje," je priznala igralka, razkrila pa je še, da je na snemanju sodeloval tudi njen oče.

Utrinek pogovora s Kerry Washington si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa ne zamudite danes na Planetu ob 13. uri:

Aktualno sezono pogovorne oddaje Ellen lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 13. uri.

