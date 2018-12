Istanbulska nevesta se vrača v sredo, 2. januarja

Priljubljene serije Istanbulska nevesta v ponedeljek, 31. decembra, in torek, 1. januarja, izjemoma ne bo na sporedu. Z novimi deli se na Planet vrača že v sredo in četrtek ob 20. in 21. uri.

Te dni bo spored prilagojen praznikom, zato bo izjemoma prišlo tudi do nekaterih sprememb. Silvestrovo bo ob 20.00 postreglo s srčnim družinskim filmom Kupili smo živalski vrt (We Bought A Zoo) z Mattom Damonom in Scarlett Johansson. V torek, 1. januarja, pa bo ob 20.00 na sporedu odličen animiran film Ledena doba 4: Celinski premiki (Ice Age 4: Continental Drift).

Priljubljena Istanbulska nevesta se z novimi deli vrača že v sredo, 2. januarja, in v četrtek, 3. januarja, ko bosta znova na sporedu dva dela zapored, ob 20.00 in ob 21.00.

Kaj nas čaka v novih delih Istanbulske neveste?

Faruk, Begum in Emir gredo skupaj v tabor in se zabavajo ob reševanju zadanih nalog, ko prispe Sureja s torbo, ki jo je Faruk pozabil doma. Adem in terapevtka se medtem dotakneta Ademove najranljivejše teme, njegove matere, ki jo vidi kot svojega angela varuha. Sureja spakira in prosi Nazifa, da jo odpelje za nekaj dni k teti Senem. Potoži ji, da se je Faruk spremenil, odkar ima Emirja in da se bo težko sprijaznila s tem. Ravno takrat pozvoni na vratih in pojavi se Faruk.

Senem in Akif bosta vendarle javno priznala svojo ljubezensko zvezo, Ipek pa je čedalje bolj bolestno navezana na prvorojenko in sploh ne opazi, da se Fikret vse bolj oddaljuje od nje. Esma medtem spet stresa gnev na Surejo in gre celo tako daleč, da najame detektiva, ki bi spremljal vsak njen korak.

