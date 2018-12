Silvestrovo na Planetu

Silvestrski program se bo na Planetu začel ob 20.00 z družinskim filmom Kupili smo živalski vrt (We Bought A Zoo), v katerem igrajo Scarlett Johansson, Mattom Damonom, Thomas Haden Church, Elle Fanning in drugi. Srčni film, ki so ga navdihnili resnični dogodki, je režiral Cameron Crowe (Jerry Maguire, Almost Famous), na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,1.

Ko Matt Damon kupi posest ... in z njim tudi živalski vrt

Zgodba se vrti okoli mladega vdovca Benjamina, ki želi pozabiti na boleče spomine in obrniti nov list življenja. Z bistro hčerko in uporniškim sinom se želi preseliti na podeželje, zato z veseljem sprejme ugodno ponudbo za hišo z velikim posestvom. Toda življenje se jim čez noč postavi na glavo, ko ugotovijo, da so skupaj s hišo kupili tudi živalski vrt, za katerega morajo skrbeti. Na pomoč jim priskoči lepa oskrbnica Kelly, vendar se kmalu izkaže, da je življenje z eksotičnimi živalmi lahko zelo boleče in zabavno.

V novo leto z Barom

Pred polnočjo se bomo vklopili v dogajanje v Baru in odštevali do novega leta, ob 1.15 pa bodo na sporedu še drzne Slačipunce (Showgirls), ki jih je režiral Paul Verhoeven, igrajo pa Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan in Gina Gershon.

Prvi dan novega leta ob 20. uri ne zamudite še enega odličnega animiranega filma, saj bo na sporedu Ledena doba 4: Celinski premiki (Ice Age 4: Continental Drift).

Praznični dnevi bodo prinesli tudi nekaj sprememb, priljubljene serije Istanbulska nevesta v ponedeljek in torek izjemoma ne bo na sporedu, z novimi deli pa se vrača že v sredo (2. januar) in četrtek (3. januar) ob 20. in ob 21. uri.

Film Ne še en srečen konec bo na sporedu 31. decembra ob 22.20 na Planet PLUS

Silvestrski akcijski filmi na Planet 2

Na Planet 2 in Planet PLUS bomo v novo leto medtem vstopili s filmi. Silvestrski ponedeljek bo na Planet 2 zaznamovala akcija: na sporedu bodo Špartanec (Spartan) režiserja Davida Mameta (ob 20.00), Mafijski dirkač (Drive Hard) z Johnom Cusackom in Thomasom Janeom (ob 21.50), kriminalka 11:14 (ob 23.25) in Popotnik (The Traveler) z Valom Kilmerjem (ob 00.55).

Grenko-sladko silvestrovo na Planet PLUS

Na Planet PLUS nas bodo medtem v novo leto popeljale drame s primesmi romance in komedije. Na sporedu bodo Bikoborec (Manolete) s Penelope Cruz in Adrienom Brodyjem (ob 20.45), ob 22.20 sledi britanska komična drama Ne še en srečen konec (Not Another Happy Ending), ob 00.05 pa bo na sporedu še Dolga pot navzdol (A Long Way Down), kjer se v komični drami po delu Nicka Hornbyja ravno na silvestrovo na strehi stolpnice znajdejo štirje k samomoru nagnjeni posamezniki (Pierce Brosnan, Imogen Poots, Toni Collette, Aaaron Paul), ki pa se nato povežejo in odločilno vplivajo na življenje drug drugega.

Komična drama Dolga pot navzdol prinaša zvezdniško zasedbo in iskrive dialoge. Na sporedu 1. januarja ob 00.05 na Planet PLUS.

Želimo vam prijeten konec leta in upamo, da boste nekaj zabavnih in razburljivih trenutkov preživeli tudi v naši družbi!

