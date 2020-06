Igralka ugotovila, da je v sorodu s čarovnico

1. Sarah Jessica Parker je ugotovila, da je v sorodu s čarovnico

Sarah Jessica Parker igra v filmu v vlogi čarovnice, ki so jo med sojenjem čarovnicam v Salemu usmrtili. Med raziskovanjem in sestavljanjem svojega družinskega drevesa za oddajo Kdo misliš, da si? (Who Do You Think You Are?) je naletela na zanimivo odkritje. Njena deseta prababica Esther Elwell je bila namreč v 17. stoletju aretirana v Salemu, ker naj bi zagrešila dejanja čarovništva in zadušila soseda do smrti. Estherin primer ni bil bojda nikoli obravnavan na sodišču, tudi ona pa je rešila svoje življenje in preživela. Obtožba pa je končala sojenje Salemskim čarovnicam. Sarah Jessica Parker je o svojem odkritju dejala: "Vse se je spremenilo o mojem mišljenju, kdo pravzaprav sem."

Sarah Jessica Parker v prizoru iz filma. Foto: IMDb

2. Doug Jones je imel na snemanju v ustih prave žuželke

Bill Butcherson, zombi, v vlogi katerega je zaigral Doug Jones, sicer nima veliko dialoga v filmu, ampak ko gledalci končno dočakamo trenutek, ko spregovori, mu iz ust poletijo žužki. Običajno si pri takšnih prizorih pomagajo z računalniško obdelavo posnetka, ampak tokrat ni bilo tako. Doug je v intervjuju priznal, da so bile žuželke prave, dodal pa še: "Zdaj lahko vidite, kaj pomeni, da se igralec povsem preda svoji vlogi."

Bette Midler in Sarah Jessica Parker Foto: IMDb 3. Preklinjanje Bette Midler je v filmu gola improvizacija

Bette Midler, ki je v filmu zaigrala v vlogi čarovnice Winifred Sanderson, je priznala, da so jo na snemanju vedno spremljali asistenti s slovarji starih kletvic. Te so ji nato predlagali, igralka pa se je sproti odločala, katero bo uporabila.

4. Sarah Jessica Parker je v filmu dejansko zapela

Ustvarjalci filma so razkrili, da je Sarah Jessica Parker pesem, ki nosi sicer originalni naslov "Come Little Children" dejansko odpela sama. Parkerjevi pa petje ni neznanka, saj je že večkrat sodelovala pri pevsko obarvanih serijah, kot je na primer serija Glee.

Garry Marshall v vlogi hudiča. Foto: IMDb 5. Satan in njegova žena sta v resničnem življenju brat in sestra

Satana v filmu Čarovnice se vračajo igra Garry Marshall, ki je sicer bolje poznan kot režiser filmov Čedno dekle (Pretty Woman) in Princeskin dnevnik (The Princess Diary). Poznan je po tem, da v svojih filmih navadno odigra kakšno manjšo vlogo, v filmsko ekipo pa pogosto vključuje tudi družinske člane. Tokrat pa v filmu Garry Marshall nastopa s svojo sestro Penny Marshall v vlogi para.

