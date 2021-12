Po obtožbah o posilstvu so zvezdnice Seksa v mestu prekinile molk

"Podpiramo ženske, ki so se izpostavile in delile svoje boleče izkušnje," so sporočile.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis so vendarle prekinile molk in se oglasile glede obtožb o spolnih napadih, ki v zadnjih dneh letijo na račun Chrisa Notha, njihovega soigralca v seriji Seks v mestu ter njenem nadaljevanju In kot bi mignil (And Just Like That).

Notha, ki v omenjenih serijah igra vlogo Živine, sta konec prejšnjega tedna dve ženski obtožili posilstva, pozneje pa je v javnost prišlo še več pričevanj o njegovem neprimernem, tudi nasilnem vedenju do žensk.

Sarah Jessica Parker in Chris Noth med snemanjem serije In kot bi mignil. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Vse tri omenjene igralke so na družbenih omrežjih objavile enako sporočilo: "Obtožbe na račun Chrisa Notha so nas globoko užalostile. Podpiramo ženske, ki so se izpostavile in delile svoje boleče izkušnje. Zavedamo se, da je bilo to zagotovo zelo težko, zato je še toliko bolj pohvalno."

Chris Noth s Cynthio Nixon, Sarah Jessico Parker in Kristin Davis. Foto: Guliverimage/Cover Images

Notha je medtem v dneh po razkritju obtožb doletela tudi vrsta poslovnih udarcev: odpustili so ga iz serije The Equalizer, v kateri je imel eno od glavnih vlog, pa tudi iz igralske agencije, ki ga je zastopala, ob tem pa je propadel še posel z njegovo znamko tekile, ki jo je nameraval prodati za dobrih deset milijonov evrov.

