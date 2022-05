Kim Cattrall o seriji Seks v mestu: Treba je vedeti, kdaj je dovolj

Ameriška priljubljena serija Seks v mestu je decembra dobila nadaljevanje, ki so ga poimenovali In kot bi mignil (And Just Like That). Kim Cattrall v vlogi Samanthe Jones kot četrte članice skupine prijateljic se ni vrnila na male zaslone.

"Nikoli me niso prosili, naj se pridružim seriji In kot bi mignil. Mislim, da sem precej jasno povedala, da nisem za takšne stvari, potem ko smo imele priložnost za tretji film Seks v mestu. Za serijo sem izvedela tako kot vsi drugi, prek družbenih omrežij," je pogovor za Variety začela igralka Kim Cattrall, ki se je javnost najbolj spominja po vlogi Samanthe Jones iz kultne serije.

Štiri prijateljice na premieri Foto: Reuters Ni hotela jasno kritizirati novih nadaljevanj, ampak je vljudno dejala: "Treba je vedeti, kdaj je dovolj." Spomnila se je ponudbe za tretje nadaljevanje filma Seks v mestu in gledalcem pojasnila, da preprosto ni bila zadovoljna s scenarijem, napredkom svojega lika skozi leta, ena stvar pa jo je še posebej prizadela.

Po režiserjevi zamisli bi namreč moral 14-letni sin Mirande Hobbes poslati fotografijo svojega spolnega organa mamini prijateljici, spolno zelo odprti Samanthi. "To je strašno. Boli. Zakaj Samantha recimo ni mogla biti v hudi finančni krizi po letu 2008, ko se je večina ljudi spopadala s krizo? Zakaj, na primer, ni bila prisiljena prodati svojega PR-podjetja mlademu fantu s kapuco? To je resničnost. To se je zgodilo številnim. To je scenarij, ki bi me nekako pritegnil in ki so ga moji agenti predlagali, namesto da bi mi kakšen najstnik poslal svoje gole fotografije," je povedala 65-letnica.

Foto: Reuters Na vprašanje o svojem odnosu s kolegicami Sarah Jessico Parker, Cynthio Nixon in Kristin Davis je Kim zelo zadržano odgovorila: "Mislim, da smo bile le kolegice. Ni nujno, da so moji kolegi prijatelji. Vse je bilo profesionalno." S tem je dala jasno vedeti, da niso v čudovitih odnosih, a tudi, da pričakovanja na nobeni strani nikoli niso bila enaka. Poleg tega je Cattrallova razkrila, da je vlogo v seriji sprejela šele po tretji ponudbi. "Trikrat sem jih zavrnila. Nisem si mislila, da mi bo to pri mojih letih uspelo, takrat sem bila stara 42. Tudi po prvem snemanju mi ​​ni šlo dobro. Šele kasneje se je vse nekako razvilo v pravo smer. Bila sem skeptična, ker še nikoli nisem delala v seriji. Ko sem ugotovila, da delamo nekaj res smešnega, mi je bilo všeč."

Samantha se je gledalcem zahvalila za sporočila, ki ji jih pošiljajo, češ da jo pogrešajo v seriji: "Menim, da je uspelo. Ko te nekdo pogreša, je to znak, da si dobro opravil svoje delo."

