Sarah J. Parker: Staram se in kaj naj naredim glede tega? Izginem?

56-letna igralka Sarah Jessica Parker krasi naslovnico decembrske številke modne revije Vogue. Poleg tega je v reviji z njo obsežen intervju, v katerem se je med drugim odzvala na negativne komentarje na družbenih omrežjih glede videza žensk v zrelih letih.

"S toliko mizoginije, s katero smo se srečale ženske, se moški ne bodo nikoli srečali," je povedala v intervjuju. Njene izjave namigujejo na julijske odzive, ko so jo na kosilu s prijatelji ujeli fotografi.

"Sivi lasje, sivi lasje, sivi lasje. Ali ima ona sive lase?" je dodala. "Sedim na kosilu z Andyjem Cohenom, on ima veliko sivih las in je izvrsten. Zakaj so njegovi sivi lasje v redu, moji pa ne?"

"Ne vem, kaj naj vam rečem. Predvsem na družbenih omrežjih ima vsak kaj povedati. 'Ima preveč gub, nima dovolj gub.' Zdi se, kot da ljudje nočejo, da bi bile zadovoljne s tem, kar smo, kot da skoraj uživajo v tem, da nas to boli. Ne glede na to, ali se odločimo starati naravno in ob tem nismo videti popolne ali pa se odločimo za operacijo, zaradi katere bi se lahko bolje počutile."

"Vem, kako sem videti. Nimam izbire. Kaj naj naredim glede tega? Se nehala starati? Naj izginem?"

Scena s snemanja Foto: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images

In Just Like That je nadaljevanje serije Seks v mestu. V nadaljevanje sledimo Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandi (Cynthia Nixon) in Charlotte (Kristin Davis), ki nadaljujejo svoje prijateljstvo iz 30. v 50. leta.

Kot je še povedala scenaristka Samantha Irby, je prava revolucija posneti serijo o ženskah v zrelih letih z njihovimi starajočimi se telesi.

Deset epizod serije And Just Like That bo na ogled decembra na HBO.

