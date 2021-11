Bi preživeli noč v stanovanju Carrie Bradshaw?

Minilo je 23 let, odkar je Carrie Bradshaw prišla v naša življenja in nas priklenila pred domače ekrane. Medtem ko vsi govorijo o nadaljevanju kultne serije Seks v mestu z naslovom And just like that, se je Airbnb odločil razveseliti vse ljubitelje te serije. Za čez noč lahko namreč najamete stanovanje, kjer je modna ikona pisala svoj blog in klepetala s prijateljicami.

Carriejino stanovanje iz rjavega kamna je bilo osrednje mesto v seriji, njegovo dekoracijo pa so zdaj skrbno poustvarili Sarah Jessica Parker, podjetje Airbnb in majhna produkcijska ekipa.

Foto: Tara Rice/Cover Images Slavna garderobna omara, Carriejina pisalna miza in njena spalnica so narejene skoraj tako kot v kultni seriji. Povsod po stanovanju so postavljene replike ključnih rekvizitov iz prvotnega stanovanja, kot sta brezžični telefon in črn prenosnik, na katerega je pisala Carrie.

Foto: Kate Glicksberg/Cover Images

Gostje bodo lahko srkali slavni koktajl Cosmopolitan in se ob tem spomnili prizorov iz serije, v katerih so dekleta pogosto uživala ob tej pijači. V izkušnjo bosta vključena tudi stajling in fotografiranje. Gostje bodo imeli priložnost stopiti v Carriejino omaro, ki je polna nekaterih oblek iz serije.

Foto: Kate Glicksberg/Cover Images "Lik Carrie Bradshaw mi je blizu in pri srcu in v veselje mi je bilo za nadaljevanje zgodbe Seks v mestu ponovno obiskati njen svet," je dejala igralka Sarah Jessica Parker, ki je v seriji upodobila lik Carrie Bradshaw. "Navdušena sem nad tem, da bo naše občinstvo doživelo Carriejin New York kot še nikoli do zdaj in se prvič sprehodilo v njenih čevljih, dobesedno."

Foto: Kate Glicksberg/Cover Images Gostje bodo prav tako povabljeni, da zapustijo stanovanje in raziščejo Manhattan ter se sprehajajo po istih ulicah kot Carrie. Zajtrk v Chelseaju je del izkušnje, ki jo Airbnb opisuje kot "obrok, kjer je potekalo veliko pogovorov, ki so poglobili Carriejino prijateljstvo z dekleti."

Ljubitelji Seksa v mestu, če vas zanima hoja v Carriejinih čevljih, lahko od 8. novembra rezervirate ta način bivanja. A to le za 12. in 13. november, tako da ob pravem času na pravem mestu.

Preberite še: