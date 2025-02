Po daljšem premoru se je v javnosti pojavil 70-letni igralec Chris Noth, ki ga poznamo predvsem po vlogi Živine iz serije Seks v mestu. Ker se je iz javnosti po obtožbah o posilstvu in koncu njegove kariere umaknil, so ga mimoidoči komaj prepoznali.

Z družino je obiskal studio Universal v Los Angelesu in presenetil s svojim videzom. Iz serije Seks v mestu, kjer je zaigral v vlogi Živine (Mr. Big), se ga spominjamo kot urejenega in šarmantnega temnolasca, zdaj pa je videti nekoliko drugače. Oblekel je belo srajco in kavbojke, pozornost pa so pritegnili predvsem njegovi sivi lasje in neurejena brada.

Priznal, da je prevaral ženo

Po obtožbah o spolnih napadih izpred štirih let, ki so jih vložile najmanj štiri domnevne žrtve, se je danes 70-letni Chris Noth umaknil od oči javnosti. Vse obtožbe je zanikal in dejal, da so se odnosi zgodili z njihovo privolitvijo. Kljub temu da nikoli ni bil obsojen, je njegova kariera praktično potihnila, vse glasnejše pa so bile govorice, da škriplje tudi v njegovem zakonu. Takrat je namreč priznal, da je prevaral svojo ženo Taro Wilson.

Očitno sta težave v zakonu premagala, saj mu je 45-letnica na sprehodu delala družbo. Ob njima je bil tudi njun petletni sin, ki je nosil majico z napisom "ljubezen premaga vse".

Chris Noth je z ženo Taro in sinom obiskal studio Universal v Los Angelesu. Foto: Profimedia

O hudih obtožbah na račun igralca so pred leti spregovorile tudi njegove soigralke iz serije Seks v mestu Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis. "Zelo smo žalostne, ko slišimo obtožbe proti Chrisu Nothu. Podpiramo ženske, ki so se oglasile in delile svoje boleče izkušnje. Zavedamo se, da je bilo to zanje težko in jih spodbujamo," so zapisale v skupni izjavi na družbenem omrežju Instagram.

