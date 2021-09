Med snemanjem novega Seksa v mestu umrl eden od glavnih igralcev

Umrl je Willie Garson, nepozabni Stanford Blatch iz Seksa v mestu, ki je to vlogo ponovil tudi v nadaljevanju te serije. To pravkar snemajo v New Yorku. Garson je umrl za posledicami raka, poročajo ameriški mediji.

Willie Garson s Sarah Jessico Parker, Kim Catral in Cynthio Nixon v seriji Seks v mestu Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Vesel sem, da si lahko svoje pustolovščine delil z mano in dosegel tako veliko. Ponosen sem nate," je smrt očeta na Instagramu naznanil njegov sin Nathen, "vedno te bom imel rad, a mislim, da je čas, da se sam odpraviš na pustolovščino. Vedno si bil najmočnejši, najbolj smešen in najpametnejši človek, kar sem jih poznal."

Garson na snemanju serije And Just Like That ..., nadaljevanja Seksa v mestu Foto: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images

Oglasila se je tudi mreža HBO, ki je predvajala Seks v mestu in ki snema nadaljevanje And Just Like That ..., v katerem je nastopal tudi Garson.

"Willie Garson je bil tako v resničnem življenju kot na ekranu predan prijatelj in svetla luč za vse, ki so se gibali v njegovem vesolju," so zapisali, "ustvaril je enega najbolj priljubljenih HBO-jevih likov in bil del naše družine skoraj 25 let."

