Carrie Bradshaw v novi seriji nosi obleko za pet dolarjev

Od trenutka, ko so se to poletje prvič pojavile fotografije s snemanja nove serije And Just Like That, so modni navdušenci dobesedno ponoreli. Pokazali so zanimanje za čisto vsak kos, ki ga je oblekla Sarah Jessica Parker.

A vsi njeni outfiti niso bili deležni enakega navdušenja. Ko so internetni iskalci eno od njenih oblek označili kot najdbo iz nizkocenovne trgovine Forever21, so se oboževalci zbali, da je dizajnerske kose v seriji zamenjala hitra moda.

Foto: Guliverimage

Po valu ogorčenja na spletu sta kostumografa Molly Rogers in Danny Santiago za PageSix potrdila, da je vzorčasta maksi obleka prišla iz Dannyjevega "osebnega arhiva rabljenih najdb". In čeprav obleka ni imela oznake, se je ponašala s ceno, ki je prej omenjena trgovina verjetno ne bi mogla preseči.

Obleka za pet dolarjev dviguje prah

"Kupil sem jo pred mnogo leti za pet ali šest dolarjev (kar je dobre štiri evre). Pozneje smo izvedeli, da so pri Forever21 res imeli podobno obleko, ki pa je bila replika nekega indijskega oblikovalca. Glede na to, kako dolgo sem jo imel v omari, menim, da je pripadala izvirnemu oblikovalcu," je povedal lastnik obleke.

Medtem ko oboževalci niso bili navdušeni niti nad tem, kako je Carrie omenjeno obleko kombinirala s svetlo modro srajco z gumbi, je Rogers prepričan, da je to popolna kombinacija za prizor, v katerem se sreča z nekdanjo ženo gospoda Biga. "Režiser je želel, da bi bila v tem prizoru oblečena v nekaj, kar zanjo ni značilno. Sarah Jessica se je domislila, da pod obleko obleče srajco."

Foto: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images

Vrnitev kultnega pasu z zakovicami in tutu krila

56-letna zvezdnica je sicer redno sodelovala pri idejah za oblačenje svojega lika. Na snemanje je prinesla celo nekaj izvirnih Carriejinih kosov. "Imeli smo neverjetno srečo, da ima Sarah Jessica Parker v svojih arhivih še vedno vse izvirne modne kose," je povedala Molly Rogers.

Eden takih je črn pas z zakovicami, ki smo ga videli v prvem filmu Seks v mestu. Carrie ga je takrat nosila z zeleno rožasto obleko, tokrat pa ga je kombinirala z rožnato obleko.

Foto: Guliverimage

Oboževalci serije pa se lahko za vrnitev prav tako kultnega rožnatega krila tutu zahvalijo bolšjemu trgu. Kostumografa sta ga kupila v trgovini z rabljenimi oblačili in zanj odštela le pet dolarjev (dobre štiri evre).

Preberite še: