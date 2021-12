Živina iz Seksa v mestu obtožen posilstva

Chris Noth, ki je najbolj prepoznaven po vlogi Živine v seriji Seks v mestu, je v teh dneh deležen zelo resnih obtožb o posilstvu. Domnevna incidenta naj bi se zgodila leta 2004 v Los Angelesu in leta 2015 v New Yorku.

Nove epizode priljubljene serije Seks v mestu, ki je te dni doživela premiero, so obudile travmatične spomine pri 40-letni Zoe in 31-letni Lily, ki sta Chrisa obtožili, da ju je spolno nadlegoval. Svojo zgodbo sta pod psevdonimoma javno povedali za Hollywood Reporter, med sabo pa se ne poznata.

Po diplomi leta 2004 se je Zoe, ki je bila takrat stara 22 let, preselila v Los Angeles, da bi delala v podjetju, s katerim so Chris Noth in nekatere zvezdnice redno sodelovali.

"Šel je mimo moje mize in se spogledoval z mano. Nekako je dobil mojo številko in mi pustil sporočila na poslovnem telefonu," je povedala.

Noth jo je povabil, naj pride na bazen v stavbi v West Hollywoodu, kjer je imel stanovanje. Ko je stopila skozi vrata, jo je poljubil. Previdno mu je vrnila poljub, nato pa se je umaknila, ker je hotela oditi. Toda Noth jo je vrgel na posteljo, jo slekel in posilil od zadaj. Kričala je, stokala in jokala ter ga prosila, naj si nadene kondom, on pa se je samo smejal.

"Ugotovila sem, da imam na majici kri. Izstopila sem in odšla v stanovanje svoje prijateljice v isti stavbi," je povedala Zoe, nato pa je odšla v bolnišnico.

"Končala sem s šivi in ​​dva policista sta prišla v bolnišnico, vendar jima nisem povedala, kdo mi je to naredil," je dejala.

Chris Noth in soigralke v nadaljevanju serije Seks v mestu z naslovom And just like that. Foto: Guliverimage

Lily je Chrisa spoznala, ko je imela 25 let, on pa je bil že poročen s Taro Wilson. Leta 2015 je delala kot natakarica v nočnem VIP-klubu, on pa jo je povabil na večerjo. Lily se je navdušeno strinjala. Ob večerji sta oba spila preveč vina. Po zaprtju restavracije jo je Chris povabil v svoje stanovanje, da bi poskusila redek viski. Lily je povabilo sprejela in to kmalu obžalovala.

Chris naj bi jo zgrabil od zadaj. "Bila sva pred ogledalom in jokala sem, ko se je to dogajalo. Šla sem v kopalnico in si oblekla krilo, počutila sem se grozno. Popolnoma zlomljeno. Vse moje sanje o zvezdi, ki sem jo ljubila leta, so izginile," je povedala Lily.

Chris je vse obtožbe odločno zanikal. "Obtožbe na moj račun nekaterih ljudi, ki sem jih srečal pred leti, morda celo pred desetletji, so povsem napačne. Te zgodbe bi se lahko zgodile pred 30 leti ali 30 dnevi. Ne zame vedno pomeni ne in to je meja, ki je nisem prestopil. Srečanja so bila sporazumna. Nisem prepričan, zakaj se te obtožbe pojavljajo zdaj, vendar vem to - nisem napadel teh žensk."

