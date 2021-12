Chrisa Notha, najbolj znanega po vlogi Živine v seriji Seks v mestu, je spolnega napada obtožila še ena, zdaj že četrta ženska. To je pevka Lisa Gentile, ki naj bi jo Noth v začetku leta 2002 skušal prisiliti v spolne odnose.

Kot je povedala na virtualni tiskovni konferenci v družbi odvetnice Glorie Allred, sta se z igralcem pred incidentom poznala že kakšna štiri leta, pogosto sta se srečevala v eni od newyorških restavracij. Prav tam ji je Noth nekega večera ponudil prevoz domov, nato pa jo prepričal, da jo pospremi v stanovanje, je dejala.

Nato jo je nenadoma začel poljubljati in otipavati, čemur se je upirala, je povedala v izjavi za medije in zatrdila, da mu je jasno in glasno povedala, da tega ne želi, a je ni želel izpustiti. Nato je začela kričati in ker je bila v sosednji sobi njena sostanovalka, jo je vendarle izpustil, začel žaliti, nato pa hitro zapustil stanovanje.

Grožnje, da ji bo uničil kariero

"Ko je odšel, sem sostanovalko zbudila in ji povedala, kaj se je zgodilo," je na tiskovni konferenci dejala Lisa Gentile in dodala, da lahko sostanovalka te besede potrdi. A neprijetne izkušnje takrat še ni bilo konec: "Naslednje jutro me je poklical in me posvaril, da bo, če komurkoli povem za incident, uničil mojo kariero, da ne bom nikoli več pela in da bo poskrbel, da mi bodo vsi obrnili hrbet."

Poudarila je, da je vse do zdaj molčala prav zaradi teh groženj. "Zdaj sem se odločila spregovoriti, ker želim podpreti preostale ženske, ki so se pogumno izpostavile pred menoj," je dejala, "mislim, da mora gospod Noth odgovarjati za svoja dejanja."

Chris Noth se na nove obtožbe še ni odzval, medtem ko je za prejšnje tri ženske, ki so ga obtožile spolnega napada, zatrdil, da se je vse zgodilo z njihovo privolitvijo.

