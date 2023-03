Igralcu se je to zgodilo prvič

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.30 ogledali komedijo Modna pepelka (After the Ball). V njej bo poleg Portie Doubleday v glavni vlogi nastopil tudi Chris Noth. Igralec ni mogel skrivati navdušenja nad tem filmom, razkril pa je tudi, kaj se mu je med snemanjem zgodilo prvič v karieri.

V komediji Modna pepelka (After the Ball) lahko spremljamo Kate Kassell (Portia Doubleday), ki sanja, da bo nekoč postala modna oblikovalka. Potem ko diplomira z odliko, jo zadene resničnost, v kateri je nihče noče najeti. Kate je namreč hčerka maloprodajnega guruja Leeja Kassella (Chris Noth), ki v svojih trgovinah prodaja oblačila, ki so jih "navdihnile" kreacije modnih oblikovalcev, za katere želi delati tudi Kate.

Portia Doubleday. Foto: promocijsko gradivo Dekletu ne preostane drugega, kakor da se tudi sama zaposli v eni od trgovin, kjer pa mora krmariti okrog dvolične mačehe in dveh polsester, ki jo želijo diskreditirati na vsakem koraku. Toda prek romance s princem oziroma fantom na oddelku s čevlji, starinskimi oblačili svoje botre in šokantne zamenjave identitete lahko Kate razkrije zlobni trio, reši trgovsko verigo in dokaže, da se tisto, kar šteje, skriva v notranjosti.

"Pri samem filmu in zgodbi me je pritegnilo to, da bo film lahko gledal pri enajstih ali dvanajstih letih tudi moj sin, ker v njem ni razstreljevanja in ubijanja. Dandanes je namreč izbor za otroke poln tovrstnih prizorov, zato ta film predstavlja krasno alternativo. Najbolj pa mi je bilo všeč, da gre za modernizirano pravljico, ki še vedno ohranja rdečo nit zgodbe o Pepelki," je razkril Chris Noth.

Chris Noth in Portia Doubleday. Foto: promocijsko gradivo V filmu igra očeta Portie Doubleday, nad katero prav tako ni mogel skrivati navdušenja: "Portia je čudovita oseba in izvrstna igralka, s katero mi je bilo v veselje sodelovati. Igrati dve vlogi v enem filmu je velik izziv, ki pa ga je igralka premagala z odliko. Njena preobrazba je poskrbela za veliko mero zabave in smeha. Odlično se je odrezala in priznam, da mi je del filma, ko igra mladeniča, najljubši."

Portia Doubleday po preobrazbi v mladeniča. Foto: promocijsko gradivo Chris pa je bil zelo zadovoljen tudi z delom preostale ekipe: "Snemali smo v Kanadi, natančneje v Montrealu. Producenti, s katerimi smo delali, so bili izjemni, prav tako pa smo imeli na samem snemalnem prizorišču daleč najbolj prijazne in radodarne sodelavce. Prvič se mi je zgodilo, da sem imel priložnost spoznati vse člane ekipe, kar lahko rečem, da je bila najboljša izkušnja do zdaj. Kaj takšnega se ti v Hollywoodu ne more pripetiti."

Komedijo Modna pepelka (After the Ball) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.30.

