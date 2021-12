Ga bo po zlomu kariere doletela tudi ločitev?

Chris Noth in Tara Wilson 8. decembra, le nekaj dni pred tem, ko so v javnost prišle hude obtožbe na njegov račun.

Chris Noth in Tara Wilson 8. decembra, le nekaj dni pred tem, ko so v javnost prišle hude obtožbe na njegov račun. Foto: Guliverimage/AP

Potem ko so ameriškega igralca Chrisa Notha tri ženske obtožile spolnega napada, je njegova kariera strmoglavila, zdaj pa mu grozi tudi zakonski brodolom. Kot poroča Page Six, njegova žena Tara Wilson ne nosi več poročnega prstana, prav tako pa zakonca bivata na nasprotnih koncih ZDA: on je v New Yorku, ona pa v Los Angelesu.

"Stanje je doseglo vrelišče in zdaj sta njena prioriteta otroka, ki ju želi zaščititi," je za Page Six povedal anonimni vir.

Izjavil, da ne verjame v monogamijo

Vsaj ena od obtožb o spolnih napadih, ki naj bi jih zagrešil Noth, se nanaša na obdobje, ko je bil že poročen (s Taro sta se poročila leta 2012). Ženska, ki ga je obtožila takratnega napada, je med drugim povedala, da ji je poročeni igralec dejal, da ne verjame v monogamijo.

"Morda on v monogamijo res ne verjame, toda Tara tega ni vedela," je anonimni vir blizu igralčevi ženi izjavil za tabloid The Sun.

Da je snela poročni prstan, dokazujejo tudi njene fotografije, ki jih je v torek objavil tabloid Daily Mail, medtem ko ga je ponosno nosila pred dvema tednoma, ko se je z Nothom udeležila premiere serije In kot bi mignil (And Just Like That), v kateri je 67-letnik igral Živino, vlogo, s katero je zaslovel v seriji Seks v mestu.

