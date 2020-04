Igralka razkrila, katero spoznanje o materinstvu je bilo najstrašnejše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22.50 si boste na Planetu lahko ogledali psihološki triler Pogrešana na letalu (Flightplan), v katerem je v glavni vlogi nastopila dvakratna oskarjeva nagrajenka Jodie Foster. Igralka je razkrila, kaj jo je prepričalo k sodelovanju v filmu in katero spoznanje o materinstvu ji je pognalo strah v kosti.

Psihološki triler Pogrešana na letalu govori o pred kratkim ovdoveli Kyle (Jodie Foster), ki se s šestletno hčerko Julio (Marlene Lawston) vrača z letalom iz Berlina v ZDA. Visoko nad tlemi pa deklica izgine in nihče ne prizna, da je kadarkoli sploh bila na letalu …

Jodie Foster, ki je zaigrala tudi v filmu Soba za paniko (Panic Room), kjer prav tako igra zaskrbljeno in ljubečo mater, je povedala, da podobnost med vlogama ni bila naključna in da je imela željo po igranju v takšnih vlogah, odkar je tudi sama postala mama, zaradi tega pa je bolje razumela skrb in strahove materinstva.

Jodie Foster in Marlene Lawston kot Kyle in Julia v prizoru iz filma Foto: IMDb

"Pri obeh vlogah me je prepričalo to, da bi oba lika naredila vse, da bi zaščitila svojega otroka. Odločilno pa je bilo, da se moj lik zave, da svojega otroka ne moreš obvarovati pred vsemi nevarnostmi, kar je nekaj, s čimer se kot mama najtežje sprijaznim," je priznala Jodie, ki si je pred sodelovanjem v tem filmu vzela kar triletni odmor od igranja in filmske industrije, da se je lahko povsem posvetila svoji družini.

Jodie Foster ni samo igralka, ampak tudi režiserka. Foto: IMDb

Jodie Foster se je sicer že preizkusila tudi kot režiserka in producentka, vseeno pa je priznala, da se ji zdi igranje v primerjavi z režiranjem veliko bolj naporno in izčrpljajoče.

"Kot igralec se moraš prilagajati viziji drugih ustvarjalcev, če si režiser, pa se drugi prilagajajo tvoji viziji, kar je precej bolj enostavno. Šalo na stran, vseeno gre za dve različni stvari, ki ju je težko primerjati. Pri obeh poklicih so prednosti in slabosti," je z nasmehom sklenila igralka.

Psihološki triler Pogrešana na letalu z oskarjevko Jodie Foster si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 22.50!

