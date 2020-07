Igralka kar na snemanju premagala strah pred višino

Osupljiva fantazijska zgodba prikazuje obupanega vojaškega veterana Johna, ki se po spletu nenavadnih okoliščin znajde v povsem novem svetu, na planetu Marsu. Čeprav ga divji domorodci zaprejo in postavijo v gladiatorsko areno, John dokaže svoj pogum in si pridobi spoštovanje novih prijateljev. Ko mu pot prekriža skrivnostna jasnovidka Dejah, se mladenič zaplete v nevarno vojno, ki bi lahko uničila življenje na Marsu.

Skrivnostno lepotico Dejah igra Lynn Collins, ki je med snemanjem filma priznala, da se boji višine. "Veliko je skokov in opletanja z varnostnimi vrvmi, predvsem za Johna - glavnega igralca, a veliko teh prizorov vključuje tudi mene," je težko delo opisala igralka.

Za vsak skok, ki ga je izvedel igralec Taylor Kitsch (John Carter), so ga morali sodelavci pripeti z varnostnim pasom, saj je dosegal hitrosti tudi do 130 kilometrov na uro. Kako je bilo videti snemanje, si lahko pogledate v spodnjem videu in tako vsaj malo doživite zakulisje filma.

Zaradi zahtevnih scen, zgodbe ter napisanih knjig ter oblikovanih skoraj dva tisoč kostumov so film razvijali rekordnih 79 let. A to ni edina stvar, ki je presenetila produkcijo. Med snemanjem v Utahu je snemalna ekipa odkrila skoraj 20 metrov dolgo okostje dinozavra. Preiskave so potem prevzele lokalne oblasti.

V (pre)dolgih letih priprav se je vmes spreminjala tudi igralska zasedba. Mišljeno je bilo celo, da bi glavno vlogo že v 80. letih zaigral nihče drug kot Tom Cruise.

Vizualno osupljiva ustolovščina John Carter bo na Planetu v nedeljo ob 22.20.

