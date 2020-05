Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 23. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali fantazijsko družinsko pustolovščino Alica izza ogledala (Alice Through Looking Glass). V filmu je poleg Mie Wasikowe in Johnnyja Deppa nastopila tudi Helena Bonham Carter, ki je v času epidemije koronavirusa javnost spodbudila k izkazovanju podpore medicinskim sestram.