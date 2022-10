Igralec razkril, zakaj je bil prvi dan snemanja tega filma zelo živčen

Nocoj ob 21. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali domišljijsko pustolovščino Hiša čarobne ure (The House With A Clock In Its Walls), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Jack Black, Cate Blanchett in Owen Vaccaro. Jack je v enem izmed intervjujev razkril, kaj mu je med snemanjem tega filma povzročalo velike skrbi, in pa tudi, zakaj je bil na prvi delovni dan zelo napet.

Jack Black in dvakratna prejemnica oskarja Cate Blanchett sta zvezdi čarobne pustolovščine v režiji Elija Rotha, ki je nastala po otroški klasiki Johna Bellairsa.

Desetletni Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) pride živet k svojemu stricu (Jack Black) v staro in skrivnostno vilo. V hiši je nekoč živel zakonski par, ki je skušal uničiti svet. Tik pred smrtjo sta izdelala uro in jo vzidala v eno od sten. Vsak njen "tik-tak" pomeni, da je konec sveta vse bližji. Kaj hitro se izkaže, da je Lewisov stric čarovnik, in deček se bo znašel v središču čarovnij in nevarnosti – sploh ko odkrije v steno zazidano uro, ki je bila ustvarjena, da prikliče sodni dan.

V intervjuju za Entertainment Weekly je režiser Eli Roth priznal, da je navdih za zgodbo iskal tudi pri grozljivkah. Tako domišljijska pustolovščina vsebuje nekaj elementov, ki so značilni za ta žanr, še vedno pa je prijazen do otroških gledalcev in obravnavan kot družinski film. Glavni igralec Jack Black je priznal, da z mešanico žanrov pri izvajanju svoje vloge ni imel težav:

"Vedno se potrudim, da svoje delo opravim dobro," je zatrdil, dodal pa: "Med delom se vedno poskušam zabavati in prepustiti toku. Ta sproščenost je običajno ključ do uspeha, zato tudi do izvedbe te vloge nisem pristopil nič drugače kakor do filma drugega žanra, ker ni bistveno, kdo sestavlja tvoje občinstvo, ampak da je to občinstvo po ogledu zadovoljno."

Igralec, ki sicer bolj slovi po nastopih v filmih drugih žanrov, pa je glede snemanja filma za otroke izpostavil še: "Da se izognemo rabi kletvic in neprimernih besed, tako ali tako poskrbita scenarist in režiser. Četudi gre za film za otroke, sem ga poskušal s svojo igro začiniti tako, kot bi katerikoli drug film. Pri tem sem se res trudil dati vse od sebe, saj sem bil v velikih skrbeh, ker znajo biti tudi otroci ostri kritiki filmov, ki jih gledajo."

Ne glede na te skrbi pa je igralec priznal, da se je snemanja zelo veselil, ker je ocenil, da je scenarij dober, in ker je dobil priložnost sodelovati s Cate Blanchett. O tem je razkril še: "Prvi dan snemanja sem bil izredno napet, ker je Cate ena najboljših igralk na svetu. Ona je to sicer opazila, vprašala pa me je, ali bova snemanje izvedla na zabaven način. S tem me je pomirila in odvrnil sem ji, da bova to storila na najbolj mogoč zabaven način. Četudi slovi kot uspešna igralka v resnih vlogah, sva to dejansko uresničila."

