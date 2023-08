Poglejte, kako so filmskega zvezdnika spremenili v dojenčka #video

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali družinsko domišljijsko pustolovščino Hiša čarobne ure (The House With A Clock In Its Walls), v kateri igrata Jack Black in prejemnica dveh oskarjev Cate Blanchett. Zanimivo je, kako so ustvarjalci za potrebe filma naredili lutko igralca Jacka Blacka z dojenčkovim telesom, ki se je premikala in je tudi spreminjala mimiko obraza.

"To je noro. To je najbolj čudna stvar, kar sem jih kdaj držal v življenju," je o lutki, ki so jo ustvarili mojstri posebnih učinkov, povedal režiser Eli Roth.

Kako je bila lutka videti, si poglejte v spodnjem videu:

Lutko so potrebovali za prizore, v katerih lik, ki ga igra zvezdnik Jack Black, zaradi neposrečenega uroka postane spet dojenček, pri tem pa ohrani glavo odraslega človeka. "Prizori z Jackom dojenčkom, so verjetno moji najljubši prizori v vsem filmu," je priznal Jack Black.

"Ne vem, od kod je to prišlo, imel sem samo idejo o tem in zdelo se mi je, da bi bilo zelo smešno," je še povedal režiser, igralka Cate Blanchet pa je dodala, da je bilo vse skupaj kar nekoliko strašljivo.

Režiser je še dodal, da ga je umetnik s to stvaritvijo popolnoma navdušil in poudaril, da tovrstnih komplimentov ne deli pogosto. "Vsem na snemalnem prizorišču je bilo ob lutki nekoliko nelagodno. To je dober znak. Ko ljudje hodijo mimo in govorijo, da naj damo to stvar stran od njih, si mislim, da je to dobro in da smo dosegli, kar smo želeli."

Oblikovalec maske Adrien Morot, ki je med drugim ustvarjal tudi pri filmu X-Men: Apocalypse in številnih drugih, je povedal, da je bila animirana lutka dojenčka Jacka Blacka med najzahtevnejšimi stvaritvami. Za razliko od množice vesoljcev ali demonov, ki imajo človeška telesa, je bilo treba to lutko, čeprav je grozljiva, narediti čim bolj realistično.

"Če ustvarjate dojenčka Jacka Blacka, mora biti glava popolna, saj vsi vedo, kako je videti Jack Black. Tudi telo dojenčka mora biti popolno in se mora premikati čim bolj realistično, saj je vsak že videl dojenčka," je še povedal oblikovalec.

Kako je bilo to na koncu videti, si lahko pogledate v filmu Hiša čarobne ure (The House With A Clock In Its Walls).

