Igralec pri 70 letih spet postal očka

Richard Gere je poročen s 37-letno Alejandro Silva, s katero že ima enega otroka. Svojega prvega sina, zdaj 14 mesecev starega Alexandra, se je par razveselil februarja 2019.

Zakonca sta letos z rojstvom drugega otroka dobila še enega sina, njegovega imena pa javnosti še nista razkrila. Druga nosečnost je bila namreč veliko bolj skrita pred očmi javnosti kot prva.

Tako Richard kot Alejandra imata vsak po enega otroka tudi iz prejšnje zveze. Filmski zvezdnik ima iz prejšnjega zakona z igralko Carey Lowell še 20 let starega sina Homerja, Alejandra pa ima osemletnega sina Alberta z nekdanjim možem Govindom Friedlandom.

Kljub starostni razliki med igralcem in mlajšo ženo je njuna zveza zelo uspešna. Poznata se že več kot desetletje, v srečni zvezi sta že šesto leto, uradno poročena pa sta dve leti.

Igralec je sledil svojemu srcu tako v ljubezni kot v svoji karieri, kar se mu je očitno obrestovalo. "Nikoli nisem načrtoval svoje kariere. Vedno sem sodeloval samo pri projektih, za katere sem si to resnično želel. Omejevale so me samo ponudbe, ki sem jih dobil, ampak v okviru teh sem imel priložnost delati z briljantnimi režiserji in igralci. Sam sebi se čudim, kako mi je lahko uspelo imeti tako dobro kariero in obenem spoznati toliko krasnih ljudi."

Igralca in novopečenega očka Richarda Gera si boste nocoj ob 20. uri na Planetu lahko ogledali v romantični komediji Čedno dekle (Pretty Woman), v kateri mu družbo dela izjemna Julia Roberts.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.